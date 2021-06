TV 2-direktør: Ulykkeligt

Redaktionschef på TV 2 News Ulla Østergaard har valgt at fratræde sin stilling efter Ekstra Bladets afsløringer af hendes rolle i sagen om den falske historie, som TV 2 bragte op til valget i Grønland.

I en mail til TV 2's medarbejdere erkender nyhedsdirektør Ulla Pors, at der er sket svigt i sagen.

'Tv2.dk's fejlagtige artikel om Múte B. Egede er en ulykkelig sag. Både demokratisk og for TV 2, hvor vi hver eneste dag har stærkt fokus på korrekt, ansvarlig og kritisk journalistik,' skriver Ulla Pors i mailen og fortsætter:

'Vi lagde ekstra ressourcer i at dække det grønlandske valg bedst muligt, og det lykkedes på lange stræk, men i den konkrete sag har vi ikke gjort det godt nok. Der er sket ledelsesmæssige og redaktionelle svigt'.

Redaktionschef Ulla Østergaard har valgt at fratræde sin stilling efter afsløringen af hendes rolle i sagen om den falske valg-historie om Múte Egede forud for det grønlandske valg. Foto: Kristian Linnemann/Polfoto

Vil ikke tynge TV 2

Ulla Pors skriver til medarbejderne, at Ulla Østergaard har valgt at sige op for at fjerne fokus fra TV 2.

'Ulla har i dag ønsket at fratræde sin stilling. Hun ønsker ikke, at diskussionen om hende skal tynge TV 2 og TV 2's medarbejdere, og derfor forlader hun nu TV 2.'

Ekstra Bladet har afdækket, at det var netop Ulla Østergaard, der pressede historien igennem fire dage før valget i Grønland.

Kilder skal tjekkes

I den konkrete sag har Ekstra Bladet desuden afsløret, at stort set alle tænkelige fejl blev begået. Ud over at historien var falsk, så fik sagens hovedperson - Múte Egede - aldrig mulighed for at udtale sig, mens TV 2 derimod ihærdigt forsøgte at få hans konkurrent i tale. Samtidig ignorerede TV 2 klare advarsler om, at historien var plantet hos TV 2 af nogen med en skjult agenda.

'En grundlæggende fejl var, at alle troede, artiklen var kvalitetssikret, uden at det var tilfældet, og at den derfor blev publiceret. Det skulle aldrig være sket,' skriver Ulla Pors.

Det er stadig et mysterium, hvem der tippede TV 2 om historien, og Ulla Pors kommer det ikke nærmere i sin mail:

'Vi kan altid tage imod et tip fra en kilde, men det skal undersøges til bunds, der skal være hold i det, og modparten skal naturligvis altid høres, hvilket ikke skete i det konkrete tilfælde.'

Vil lære af sagen

Ulla Pors forsikrer i mailen til de ansatte, at man på TV 2 'vil lære af denne sag, og vi vil minimere risikoen for, at det sker igen.'

Hun siger samtidig - hvad hun også tidligere har slået fast - at der ikke ser ud til at det var med overlæg, at historien blev bragt:

'Der er ikke noget i sagen, der indikerer, at det her er gjort med vilje'.