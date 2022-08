Tvangshykleri: Vil forbyde tørklæde - i andre kommuner

Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak (S) vil have staten til at forbyde tørklæde på landets skoler. Men hendes egen kommune har hun selv fået sat fri på skoleområdet

Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak (S), der er formand for tørklæde-kommissionen, opfordrer staten til at indføre tørklædeforbud i landets grundskoler.

Det gør hun som formand for 'Kommissionen for den glemte kvindekamp', som onsdag fremlagde anbefalingen om at tage hovedbeklædningen fra muslimske piger, når de er i skole.

Men hendes egen kommune har frit spil på skoleområdet. Holbæk er nemlig én af syv såkaldte frikommuner.

Frikommune

I 2020 valgte den socialdemokratiske regering at sætte syv kommuner fri fra meget statslig regulering og lovgivning på skoleområdet.

Det glædede Christina Krzyrosiak, som sendte en hilsen tilbage til Christiansborg

- Politikerne ved ikke altid bedst, sagde hun til TV Øst om udsigten til at undgå for meget statslig indblanding.

Nu opfordrer selvsamme borgmester staten til at tvinge armen om på grundskolerne og tørklædet af pigerne.

Ændrer holdning

Også Mette Frederiksen argumenterede for, hvorfor Christiansborg ikke behøver lovgive om alt.

- I stedet lader vi mennesker tage ansvaret selv. Vi lever i år 2020. Vi er en af verdens bedst uddannede befolkninger. Vi behøver ikke lovgive om alt mellem himmel og jord, sagde hun fra talerstolen i Folketingsalen 6. oktober 2020 om beslutningen.

Men her i år 2022 kan man tilsyneladende godt lovgive om tørklæder. I hvert fald hilser regeringen allerede anbefalingen fra Christina Krzyrosiak og kommissionen for den glemte kvindekamp velkommen.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), som siger, at 'vi bliver nødt til at lytte til den'.

- Vi kommer til at kigge ned i det. Vi kommer til at tage udgangspunkt i, at der er en kæmpe udfordring med unge kvinder og piger, som ikke har religionsfrihed, fordi de bliver pålagt religiøse normer fra deres familier, deres miljø.

Både torsdag og fredag har Ekstra Bladet forsøgt at få et interview med Christina Krzyrosiak (S), men det er ikke lykkedes.