Tvangstest i Vollsmose: Nye oplysninger kalder Heunicke i samråd

Sundhedsminister Magnus Heunicke og hans ministerium erklærede den frivillige testindsats i Vollsmose for utilstrækkelig, uden at man havde undersøgt sagen.

I stedet forsøgte man at få Folketingets partier til at nikke ja til, at man kunne indføre tvangstestning for corona i den odenseanske bydel, da coronasmitten eksploderede i begyndelsen af marts.

Det skriver avisen Politiken på baggrund af en aktindsigt, mediet har fået.

Ekspert i tvivl

Ifølge Politiken kontaktede hverken Heunicke eller hans ministerium Region Syddanmark eller Odense Kommune for at undersøge, hvorvidt det var nok, at både Heunicke og Odenses borgmester kraftigt havde opfordret alle i bydelen til at lade sig teste.

Ifølge professor i forvaltningsret Michael Gøtze skaber Politikens oplysninger tvivl om, hvorvidt tvangstestforslaget var i overensstemmelse med epidemiloven.

Ifølge ham er det svært at se, hvad sundhedsministeren baserede sit forslag på, hvis man ikke har undersøgt den frivillige testindsats først.

Minister i samråd

Kort før at Folketingets partier skulle tage stilling til, hvorvidt man skulle tvangsteste borgerne i Vollsmose, skrev Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel på Facebook, at 8.000 ud af 9.100 borgere i Vollsmose havde ladet sig teste på en uge.

Regeringen fik da heller ikke opbakning til deres forslag.

På Christiansborg skal sundhedsminister Magnus Heunicke nu forklare sig på et samråd, siger sundhedsordfører hos Konservative Per Larsen til Politiken:

- Jeg er en smule rystet over, at man agerer så voldsomt uden at have undersøgt sagen ordentligt.

- Det er rystende og dybt kritisabelt, at regeringen beder Folketinget om lov til at indføre tvang i en sag, som ikke ser ud til at være ordentligt undersøgt.

