Tvist om nøgenbillede: DF'er frifundet for krænkelse

Det kaosramte Dansk Folkeparti kan nu afskrive en møgsag, da et partimedlem er frifundet for blufærdighedskrænkelse.

Det blev en tvist om nøgenbilleder, som fik DF'eren frifundet, viser dombogen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Ekstra Bladet kunne tidligere afsløre, at en DF-politiker - dengang omfattet af navneforbud - var tiltalt for blufærdighedskrænkelse.

Anklagemyndigheden vurderede, at en kommunal DF-politiker havde krænket en kollega i et civilt job ved at vise et billede af kollegaens intim-piercing til en fælles kollega.

Derfor krævede anklagemyndigheden politikeren idømt en bøde, fremgår det af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Vidne forklarede

Et vidne forklarede i retten, at DF'eren viste ham et nøgenbillede fra Snapchat med en fælles kollega.

På billedet - som var taget på afstand - lå kollegaen på en seng med nøgen underkrop, så man både kunne se intimpiercingen og kollegaens ansigt, forklarede vidnet i retten.

Kollegaen med intimpiercingen forklarede dog i retten, at vedkommende kun havde sendt et 'close-up' billede - hvor personen ikke kunne identificeres - til den tiltalte DF'er.

Derfor mente retten ikke, at der var grundlag for at antage, at den tiltalte DF'er havde været i besiddelse af det billede, som den tredje kollega fortalte om i retten.

Samtidig mente retten ikke, at der var ført det det fornødne bevis for, at DF'eren forsætligt skulle have vist et billede af intimpiercingen, fremgår det af dombogen.

Skjulte møgsag under valg

Sagen blev anmeldt til politiet tilbage i januar 2021 af den forurettede i sagen.

Selve visningen af en kollegas nøgenbillede fandt ifølge anklagemyndigheden sted på et uspecificeret tidspunkt. I anklageskriftet lyder det blot, at det er sket forud for politianmeldelsen 25. januar 2021.

Dermed har DF'eren holdt anklagen skjult, mens borgerne skulle sætte deres kryds til kommunalvalget 16. november.

Det gav muligvis gevinst for kommunalpolitikeren, da det lykkedes DF'eren at blive valgt ind i byrådet.

Nægtede at betale

Ekstra Bladet er bekendt med DF-politikerens identitet og har været i kontakt med vedkommende.

I første omgang udstedte anklagemyndigheden en bøde til DF'eren, som vedkommende nægtede at betale.

'Jeg har modtaget et bødeforelæg, som jeg har valgt ikke at betale, da jeg er uden skyld', sagde DF-politikeren i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Politikeren og anklagemyndigheden har ikke nogen kommentar til frifindelsen.