Twitter-svindler på spil igen: Gik efter dansk minister

Finansminister Nicolai Wammen er en af de seneste politikere i rækken, som har været udsat for at få sin identitet kopieret på internettet

Der er flere danske journalister, der har fået deres identitet kopieret på det sociale medie Twitter.

Og nu er turen kommet til Nicolai Wammen, skriver B.T.

Det blev klart mandag, da den italienske journalist Tommaso Debenedetti erklærede profilen 'NWammenDK' for falsk i et opslag.

Tommasso Debenedetti har førhen udtalt til DR, at han vil være 'italiensk mester i løgn', og at han har lavet falske Twitter-profiler siden 2011.

Allerede tirsdag morgen er Wammen-profilen blevet slettet.

'Poul Nyrup Rasmussen er død'

Inden Debenedetti erklærede profilen for falsk, havde han dog forsøgt at narre de danske medier og politikere med en af sine egne klassiskere.

Et falsk døds-opslag.

Den falske Nicolai Wammen-profil havde nemlig slået et opslag op, hvor der stod:

'Poul Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister i Danmark, døde for få minutter siden.'

En udmelding, som selvfølgelig ikke er sand, da Poul Nyrup Rasmussen lever i bedste velgående.

Anders Fogh Rasmussen blev offer for at falsk dødsopslag på en af Debenedettis falsker Twitter-profiler i 2022. Foto: Emil Agerskov

Det var målet

Debenedetti har ad flere omgange forsøgt at narre folk, både i og uden for Danmark, til at tro, at politikere eller andre fremtrædende personer er døde.

Tilbage i december 2022 lykkedes det ham eksempelvis at narre en række mennesker til at tro, at den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen var død.

Dette gjorde han fra en falsk Lars Aagaard-profil, som havde opnået 3000 følgere.

Debenedetti fortalte dengang til Jyllands-Posten, at 'målet var at vise, hvor let det er at sprede falske nyheder.'

- Målet var at vise, hvor let det er at udgive sig for at være en vigtig minister eller en fremtrædende person og sprede falske nyheder. Mange tror, at Twitter er en informationstjeneste, men sociale medier som Twitter er også fyldt med falske nyheder. Mange troede rent faktisk, at Anders Fogh Rasmussen var død og sendte beskeder, hvor de kondolerede, inden jeg få minutter efter skrev på kontoen, at jeg stod bag kontoen. Kort tid efter lukkede Twitter for kontoen.

Mette Frederiksen var tilbage i december også genstand for en falsk Twitter-profil lavet af Debenedetti.

Snød amerikansk medie

Udover at narre en håndfuld mennesker herhjemme med Anders Foghs død, så er det også lykkedes Debenedetti at sætte gang i de amerikanske medier.

Det skete i 2016, da han gennem en af sine falske profiler spredtre rygtet om, at Pulitzer-vinderen Cormac McCarthy var død i en alder af 82.

Det var en nyhed, som mediet USA Today var hurtig til at dele på de sociale medier.

Noget, som skabte en del kaos, da det jo hurtigt viste sig, at Cormac McCarthy var i live.

