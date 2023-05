Tyrkiet nægter folketingsmedlem at være valgobservatør

Folketingsmedlem Søren Søndergaard (EL) er blevet nægtet at være valgobservatør ved det kommende tyrkiske valg.

Det fortæller han til TV 2. Årsagen er, at han deltager i et arrangement for Kurdistans Arbejderparti (PKK).

Dermed har han ifølge Tyrkiet 'promoveret en terroristisk organisation'.

Søndergaard skulle have været en del af den delegation, som Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa - OSCE - sender til landet, som afholder valg 14. maj.

Han bekræfter over for TV 2, at han har besøgt dem, 'der bekæmpede Islamisk Stat'. Det vil han ikke skjule, men er derimod stolt af.

I en skriftlig kommentar til Ritzau siger han også, at det er 'uacceptabelt, at Tyrkiet vil nægte et parlamentsmedlem adgang til landet som valgobservatør'.

- Selvfølgelig er det ikke det land, der afholder valget, der skal afgøre, om specifikke valgobservatører er velkomne ind i landet.

- For at kunne gøre sit arbejde skal en delegation netop repræsentere et bredt udsnit af holdninger og synspunkter. Det er en demokratisk børnelærdom, siger Søren Søndergaard.

Han forventer, at den danske regering 'vil sige klart og entydigt fra'.