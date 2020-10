Tys-tys-Sofie: Flytter møde

Flytter skæbnemøde ud i byen. Igen forsøger Radikale Venstre at holde krisemøde om sexisme bag lås og slå fra offentligheden. Ualmindelig dumt, mener Ekstra Bladets politiske kommentator

Sofie Carsten Nielsen excellerer i hemmelighedskræmmeri. Igen.

Endnu engang forsøger den nyvalgte radikale partileder at holde det helt hemmeligt, hvor partiet søndag holder gruppemøde efter den seneste tids sexisme-nedsmeltning i partiet.

Efter at have forsøgt at hemmeligholde forrige uges møde i Den Sorte Diamant, der endte med Morten Østergaards fald fra den radikale trone, er partitoppen igen søndag hermetisk lukket, hvad angår informationer om dagens krisemøde.

Mødet som i al hast blev indkaldt af Sofie Carsten Nielsen i sidste uge efter åben krig i folketingsgruppen mellem hende, Ida Auken og Jens Rohde, bliver indtil videre afholdt på et hemmeligt sted på et hemmeligt tidspunkt. Ekstra Bladet erfarer dog, at mødet begynder kl. 14.00.

Først var mødet ellers skemalagt til at finde sted på Christiansborg søndag eftermiddag.

Og den hemmelighedsfulde tilgang er udtryk for en meget presset radikal partileder, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell.

- Det er et ualmindelig dårligt tegn, siger Hans Engell.

- Igen er det et udtryk for dårlig håndtering. Den der fuldstændige magtkoncentration, hvor møderne skal holdes hemmelige, er tegn på en meget presset leder.

Hans Engell peger også på, at Ida Aukens kritik af Sofie Carsten Nielsen i ugens løb er udlagt som et 'angreb på partiet':

- Det er ikke angreb på partiet; det er et angreb på Sofie Carsten Nielsen. Når man som leder begynder at gøre sig til ét med partiet, opfører man sig ikke særlig radikalt. Det er tåbeligt af dem med hemmelighedskræmmeriet. Medierne vil finde ud af, hvad der foregår. Hun vil indkalde

- Det viser igen, hvor store problemer hun har med at håndtere sit lederskab. De behøver ikke operere som en undergrundsbevægelse, siger Hans Engell.

OPDATERING 11.40: Ritzau meddeler nu, at Radikale Venstre holder mødet kl. 14.00 på Christiansborg.

OPDATERING 12.50: TV2 skriver, at mødet nu er flyttet ud i byen.