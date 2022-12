Tysk efterretningsofficer anholdt for spionage for Rusland

En tysk efterretningsofficer er anholdt på mistanke om, at han har givet hemmelige oplysninger videre til en russisk efterretningstjeneste i år.

Det oplyser den tyske anklagemyndighed torsdag.

- Den anklagede mistænkes for forræderi, meddeler anklagemyndigheden.

- I 2022 har han delt oplysninger, som han var kommet i besiddelse af i kraft af sit arbejde, med en russisk efterretningstjeneste. Indholdet betragtes som en statshemmelighed.

Der er ikke yderligere detaljer om, hvilke oplysninger det drejer sig om.

Tyske myndigheder har ransaget mandens hjem og kontor. Yderligere en mistænkt har også fået ransaget sit hjem og sin arbejdsplads.

Den anholdte mand har været ansat i Tysklands føderale efterretningstjeneste, BND.

Det er ikke oplyst, hvilken funktion den mistænkte har varetaget.

Han er torsdag blevet varetægtsfængslet, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Annonce:

BND indledte sin egen interne efterforskning, så snart den blev opmærksom på, at der muligvis var lækket tophemmelige oplysninger fra tjenestens egne rækker.

Det oplyser chefen for BND, Bruno Kahl.

Da mistanken blev styrket, tog BND kontakt til Tysklands statsanklager.

Kahl tilføjer, at efterforskningen er foregået diskret, idet offentlig omtale kunne give 'modparten en fordel i dens hensigt om at skade Tyskland'.

- Med Rusland har vi at gøre med en aktør, hvor vi må regne med dens hensynsløshed og vilje til at bruge vold, siger BND-chefen.

Rusland invaderede nabolandet Ukraine den 24. februar.

Det er ikke oplyst, om de tyske statshemmeligheder, som den anholdte mistænkes for at have videregivet til Rusland, i så fald blev videregivet efter denne dato.

Landsforræderi kan straffes med fængsel i mindst fem år. Det kan i alvorlige tilfælde give fængsel på livstid, skriver dpa.

Annonce:

Det er sjældent, at BND afslører dobbeltagenter i sine rækker. Det skete senest i 2014, hvor en 32-årig ansat i BND blev idømt otte års fængsel for at have spioneret til fordel for den amerikanske efterretningstjeneste CIA.

Den 32-årige havde i en e-mail også tilbudt den russiske efterretningstjeneste at skaffe den oplysninger.