Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jeg synes, Tyskland er en skændsel.

Selvom de er blandt verdens største våbenproducenter, svigter de Ukraine. Tyskerne sælger våben over hele verden, men de vil ikke hjælpe et naboland, som er hårdt presset af Putins ækle militær.

Hvor lidt hjælp kan vi forvente fra tyskerne, hvis vi skulle blive angrebet? Tyskland bygger kampvogne i massevis, men ingen går til Ukraine.

Jeg er meget forarget over, hvordan kansler Scholz svigter.

Niels Christian Frederiksen, Hvidovre

Kære Niels Christian

Du har ret I, at Tyskland har været fodslæbende, når det gælder Ukraine.

Annonce:

Olaf Scholz holdt en stor talte om, at nu var ’idéerne vendt’, men det er gået langsomt.

Du skal tænke over to ting: De tyske politikere er bange for at komme i klammeri med russerne endnu en gang. Selv i SPD møder Scholz skepsis og modstand.

Tyskland sender faktisk både våben og penge til Ukraine, men har været tilbageholdende med kampvognene Leopard 2 og Marder, en slags kampvogne, som bruges mod infanteri. Begge typer opfattes som offensive våben, og Tyskland peger på, at ingen andre har sendt kampvogne til Ukraine.

En Leopard 2 kampvogn i finsk tjeneste. Arkivfoto: Veli-Matti A. Pitkänen/Finlands Forsvar

Ukraine har til gengæld blandt andet fået avanceret antiluftsforsvar fra tyskerne.

Men du har ret I, at flere lande i EU plus USA er skeptiske over for den tyske langsommelighed, landets store ord og tøvende håndtering, når der skal leveres.

Som Nato-allieret er jeg til gengæld helt sikker på, at vi i Danmark kan regne med vores nabo.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Projektet er droppet

Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Annonce:

Er Søren Pape Poulsen stadig ’statsminister-kandidat’ efter de konservatives valgnederlag?

Ole Svendstorp, København SV

Kære Ole

Svaret er ja og nej. Pape Poulsen har ikke opgivet titlen, men i praksis droppet statsminister-projektet.

De konservative blev langt mindre end Venstre, så Pape har peget på Ellemann som kongelig undersøger og dermed i realiteten frasagt sig ’statsminister-projektet’.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Utænkeligt

Arkivfoto: Jens Dresling

Kan vi ende i en situation, hvor Lars Løkke Rasmussen ikke vil pege på Mette Frederiksen - men gerne peger på Socialdemokratiet, hvorefter Socialdemokratiet danner en bred regering med Nicolai Wammen som statsminister.

Henrik Thomsen, København V

Hej Henrik

Nej, det er utænkeligt!

Socialdemokraterne vil aldrig droppe Mette Frederiksen, blot fordi Løkke kræver det. S er fuldstændig ligeglad med, hvad Lars Løkke mener om den sag.

Annonce:

Som Mette Frederiksen selv sagde, ’Det er lige lovlig frisk at ville blande sig i, hvem andre partier vælger som formand’.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kringlede Lars Løkke

Arkivfoto: Anthon Unger

Allesammen taler og skriver, som om det er en selvfølge, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister. Vi ved ikke, om valgresultatet er endeligt, og vi ved ikke, om de tre nordatlantiske mandater stemmer på Frederiksen.

Vi ved heller ikke, om de radikale ikke foretrækker de blå, og Lars Løkke gør det samme?

Så intet er vel sikkert endnu - eller har jeg misforstået noget?

Henny H. Carlsson, Odense V

Kære Henny

Du har da helt ret. Men sandsynligheden taler for, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er blevet så store i forhold til alle de andre partier, at de er svære at komme uden om.

Men du har da ret i, at intet er på plads, før alt er på plads, og jeg kan garantere dig for, at Lars Løkke vil gøre alt for at gøre det hele endnu mere kringlet.

Venlig hilsen Hans

Annonce:

Den kolde krig var en til tider særdeles uhyggelig periode, men den var også fuld af spændende historier. Én af dem omhandler Vestens ører mod øst: Spiontårnet i Dueodde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------