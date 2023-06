Uacceptabel brug af midler: Hårde anklager mod Moderaterne-profil

Socialstyrelsen er lige nu i gang med at undersøge organisationen Gadejuristen for mulig 'uacceptabel brug af offentlige midler' i en periode, hvor Moderaternes Nanna W. Gotfredsen, der stiftede foreningen, var daglig leder.

I den forbindelse har Socialstyrelsen modtaget en redegørelse fra de tidligere medarbejdere, der i december rejste anklagerne. For en lang rækkes vedkommende tidligere medarbejdere, der efterfølgende har stiftet Stenbroens Jurister.

'Vi tager Stenbroens Juristers bemærkninger om uacceptabel brug af tilskudsmidler meget alvorligt, og baseret på en nærmere udredning vil vi vurdere næste skridt i sagen,' skriver Socialstyrelsen i et notat.

Anklagen fra de tidligere ansatte, der i frustration og vrede forlod Gadejuristen i 2021, blev fremsat i et brev til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil i december 2022. Her appellerede Stenbroens Jurister til, at de skulle modtage penge for at fortsætte deres arbejde.

I brevet skrev de dog også:

'Vi forlod alle vores gamle arbejdsplads i 2021 efter et ledelsesmæssigt kollaps med uacceptabel brug af offentlige midler og ageren til skade for målgruppen af særligt udsatte.'

Efterfølgende har også Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jensen, via Folketinget bedt om en redegørelse på baggrund af mediehistorier om Gadejuristen.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er blevet trukket ind i sagen efter spørgsmål i Folketinget om Gadejuristen. Foto: Jens Dresling

Redegørelse

Socialstyrelsen har bedt de tidligere ansatte redegøre nærmere for deres anklager. Og det har de gjort i en redegørelse til styrelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

De tidligere medarbejdere beskriver her en lang række forhold. Redegørelsen er deres version af, hvad der er sket.

De skriver blandt andet, at Nanna W. Gotfredsen var fraværende og ansatte flere personer i kortvarige stillinger til projekter, de 'oplevede som et væsentligt spild af Gadejuristens midler'.

Medarbejderne beskriver videre, hvordan Nanna W. Gotfredsen mere og mere opholdt sig på Bornholm, hvortil der blev indkøbt en dyr tuktuk, og hvor en af foreningens campingvogne - der skulle bruges af klienter - blev stillet 'med en forklaring om, at den kunne bruges til kontor'.

- Over en længere periode frem mod årsskiftet 2020-21 oplevede vi således en uhensigtsmæssig prioritering og brug af midler fra Gadejuristens leder, skriver de ansatte.

Medarbejderne anfører også, at der var en stribe bilag, der ikke kunne redegøres for. Ifølge redegørelsen spørger revisor også efterfølgende ind til:

'En større mængde gavekort, som er købt med lederens betalingskort slutningen af 2020. Gadejuristens medarbejdere har intet indblik i, hvordan lederen har brugt gavekortene.'

Det var denne tuktuk, der endte med at stå på Bornholm selvom den skulle bruges af Gadejuristen.

Skadelig

Det er dog ikke kun bilag og økonomiske dispositioner, der tidligere medarbejdere angriber i deres redegørelse.

- I slutningen af 2020 og ind januar 2021 oplever vi i stigende grad lederen agere uprofessionelt og fremtræde kaotisk på en måde, vi mener er skadelig for Gadejuristens klienter og øvrige relationer, skriver de.

Det drejer sig blandt andet om opslag på sociale medier, der fremstår 'usammenhængende', et engagement i en mordsag og konflikter med aktører og myndigheder.

- Flere medarbejdere får i denne periode også henvendelser fra andre aktører, som på baggrund af lederens tiltagende kaotiske ageren spørger os, hvad der foregår, står der.

Der bliver også beskrevet flere situationer, hvor medarbejderne har oplevet, at Nanna W. Gotfredsen har opført sig kaotisk over for udsatte klienter og ansatte.

Styrelsen gransker

Socialstyrelsen er nu i gang med at granske Gadejuristen. Det inkluderer, at Gadejuristen selv får mulighed for at redegøre for, at de offentlige midler er brugt korrekt.

- Hvis styrelsen konstaterer fejl eller mangler som led i tilsynet, er styrelsen i dialog med tilskudsmodtager. Fejl eller mangler kan lede til returbetaling af tilskudsmidler, skriver styrelsen.

Læs her om, hvordan Nanna W. Gotfredsen tappede fortrolige informationer, da hun blev suspenderet hos Gadejuristen.

- Blot en konstatering

Ekstra Bladet har spurgt Stenbroens Jurister om, hvorfor det var relevant at beskrive et 'ledelsesmæssigt kollaps' og muligt 'uacceptabelt brug af offentlige midler' hos Gadejuristen i et brev til social- og boligministeren, der handler om, at Stenbroens Jurister gerne vil modtage midler.

Direktør Maja Løvbjerg Hansen svarer i den forbindelse:

- Vores brev til ministeren skal ikke forstås som en anklage mod Gadejuristen. Det indeholdt blot en konstatering af omstændighederne omkring Stenbroens Juristers tilblivelse.

- Vi finder det i øvrigt relevant at gøre opmærksom på, at tilsvarende oplysninger er tilgået ministeriet adskillige gange tidligere, herunder direkte fra Stenbroens Jurister både mundtligt og skriftligt.

- Hvorfor overhovedet skrive til ministeren?

- Henvendelsen til ministeren handlede om at sikre kvalitet og stabilitet i den specialiserede retshjælp til hjemløse, stofafhængige og andre særligt udsatte. Vi bad ministeriet om at give Stenbroens Jurister lige adgang til midler, der er afsat til netop den type udgående retshjælp, som Stenbroens Jurister udfører.

- Der var på tidspunktet for henvendelsen afsat 5,7 millioner kroner i 2023 og 4,7 millioner kroner årligt fremadrettet til udgående retshjælp, hvoraf to millioner kroner årligt kommer fra en pulje under Socialministeriets ressort. Pengene er hidtidigt udelukkende tildelt Gadejuristen.

- Har I et økonomisk motiv i at kritisere Gadejuristen, nu I slås om de samme midler?

- Det er Stenbroens Juristers formål at sikre specialiseret retshjælp til de mest udsatte i Danmark. Det er vores og forhåbentlig også alle andres holdning, at det skal være fokus. Også ved fordeling af de afsatte midler til retshjælp på finansloven.