Ud af det blå: Tulle fyrer Pia K. på sms

En sms tikkede ind på Pia Kjærsgaards telefon søndag eftermiddag.

Beskeden var fra partiformand Kristian Thulesen Dahl, som ud af det blå fjernede al formel magt i partiet fra den tidligere partileder.

Det oplyser flere af hinanden uafhængige kilder til Ekstra Bladet, som udtaler sig anonymt af frygt for repressalier ved at stå frem.

Helt konkret nedlægger DF-formanden det magtfulde Koordinationsudvalg i Dansk Folkeparti. Her er væsentlige beslutninger om partiets kurs og daglige håndtering truffet, siden Kristian Thulesen Dahl oprettede det, kort efter han blev formand i 2012.

De sad i K-udvalget - Kristian Thulesen Dahl - Peter Skaarup - Morten Messerschmidt - Pia Kjærsgaard - Søren Espersen - Peter Kofod - Jesper Beinov (pressechef)

Pia K. hylder Messerschmidt som arvtager til DF

Talent også fyret

Internt i Dansk Folkeparti betegner flere nedlæggelsen af udvalget som en regulær 'fyring' af Pia Kjærsgaard.

Manøvren rammer også DF's medlem af Europa-Parlamentet, Peter Kofod, som ellers fik plads i det såkaldte K-udvalg for få måneder siden, og den tidligere næstformand Søren Espersen. Begge er nu også uden formel magt i Dansk Folkeparti.

Det var på et møde i DF's hovedbestyrelse i Odense søndag, at Kristian Thulesen Dahl pludselig kom med en række 'justeringer og omstruktureringer'.

K-udvalget skulle nedlægges, så magten fremover formelt kun ligger i gruppeledelsen på Christiansborg. Der har været for meget i to spor rent ledelsesmæssigt ifølge DF-formanden.

Læs det hele: Pia og Tulle i krig

De sidder i gruppeledelsen - Kristian Thulesen Dahl - Peter Skaarup - Morten Messerschmidt - Rene Christensen - Liselott Blixt

Se også: Tulle-bog: Skjulte EU-betalt middag hos Dot

Tulle stemt ned

Dansk Folkepartis hovedbestyrelse vedtog formandens forslag og endte mødet ved 16-tiden søndag. Omkring et kvarter senere fik Pia Kjærsgaard så en sms fra partiformanden.

Dermed vurderer flere kilder internt i Dansk Folkeparti, at Kristian Thulesen Dahl 'renser ud', og centrale kilder peger på to årsager til den pludselige magtmanøvre.

I forsommeren kom Kristian Thulesen Dahl i undertal i K-udvalget i forhold til Dansk Folkepartis holdning til EU. Kristian Thulesen Dahl ville vente og se, hvordan briterne klarede sig efter udmeldelsen. Indtil da ville han kritisere systemet indefra.

Et flertal bestående af Pia Kjærsgaard, Morten Messerschmidt, Søren Espersen og Peter Kofod ville ud af EU. Dermed var stemmerne fire for udmeldelse og tre for umiddelbart at blive i EU.

Episoden er beskrevet på baggrund af anonyme kilder i bogen 'Kong Kristian - Mennesket, magten og faldet, som udkom i forrige uge. Flere kilder i Dansk Folkeparti ser søndagens formandsfinte som en konsekvens af Kristian Thulesen Dahls mistede magt i K-udvalget.

Se også: Ny bog: Pia K. dolker Tulle

'Hævn' for bog

De peger dog også på, at Kristian Thulesen Dahl handler på ren 'hævn', da han mener at vide, hvem der har bidraget med oplysninger anonymt til bogen. Nedlæggelsen af K-udvalget kan derfor være en strafaktion ud fra gisninger om deltagelse i bogen, vurderer flere kilder.

Selv afviser Kristian Thulesen Dahl over for TV 2, at beslutningen har med udgivelsen af bogen at gøre.

- Nej, det her er justeringer, som vi har tænkt på i et stykke tid og som så bare tilfældigt kommer til at falde sammen med, at der er kommet en bog. Det er ikke bogen, der har medført, at vi har lavet disse tiltag, siger han til TV2 og fortsætter:

- Det er min opfattelse, at man altid skal tilpasse sin organisation og den måde, man arbejder på, til de udfordringer, der er. Og jeg mener, at vi med de her justeringer får skabt mere klarhed over, hvem der har ansvaret for forskellige dele. Og det er til gavn for partiet.

Det er dog ikke den eneste justering af Dansk Folkeparti, som formanden foreslog søndag.

Tulle-bog: Her er Messerschmidts kup-planer

'Loyale' sat ind

Kristian Thulesen Dahl ville have den organisatoriske næstformand, Carl Christian Ebbesen, ind som formand for valgudvalget i Dansk Folkeparti. Udvalget godkender kandidater til Folketingsvalg og lokale valg.

Morten Messerschmidt havde ønsket at blive formand for udvalget, men det kom aldrig på tale under mødet i hovedbestyrelsen, hvor formandens ønske blev vedtaget.

Organisationskonsulenten Steen Thomsen blev også formand for udvalget for kommunalvalget, hvor Kristian Thulesen Dahl selv trak sig ud.

De to nye folk i spidsen for de interne DF-udvalg anses for loyale støtter for Kristian Thulesen Dahl ifølge flere interne kilder i DF.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Kristian Thulesen Dahl. Hverken Pia Kjærsgaard eller Peter Kofod vil udtale sig om nedlæggelsen af K-udvalget.

Søren Espersen ser ikke tilpasningen som 'et problem'.

- Dette er en beslutning, der har været undervejs i et stykke tid. Min adgang og Pias adgang til Kristian vil være den samme, som den altid har været. Jeg støtter Kristian i denne beslutning. Jeg føler ikke, at dette er en dårlig idé, siger Søren Espersen til Ritzau.

Ekstra Bladet spurgte Søren Espersen, hvornår han fik besked om nedlæggelsen af K-udvalget.

- Det har været under forberedelse i et stykke tid, men nærmere vil jeg ikke komme ind på det, siger han.

Da Ekstra Bladet spørger til meningen med at sætte Peter Kofod ind for få måneder siden, hvis det har været undervejs i et stykke tid, svarer Søren Espersen:

- Det vil jeg ikke komme nærmere ind på.

I sidste måned blev Messerschmidt ny næstformand for DF i stedet for Søren Espersen.

DF mistede 21 mandater i forbindelse med folketingsvalget sidste år. Dermed blev partiet mere end halveret på Christiansborg, hvor de i dag har 16 mandater.