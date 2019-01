Ud med sproget, Løkke: 'Politisk selvmord' truer

Manden de kalder Den Store Tøver må tage bladet fra munden, mener Venstre-folk. Tidl. folketingsmedlem mener, at Løkke er ved at begå politisk selvmord

Der skal kolde fakta på bordet fra Lars Løkke Rasmussen fredag aften.

Han må give klar besked på, hvad der skal ske med regionerne. Sådan lyder det fra flere Venstre-folk inden et afgørende hovedbestyrelsesmøde på Crown Plaza i Ørestaden.

- Jeg kommer fra Sønderjylland, der kører det (regionen, red.), siger Frank Wichmann, der er kommuneformand i Venstre i Fredericia og medlem af hovedbestyrelsen, på vej ind på hotellet med den sære evne til at huse politisk højdramatik.

- Lad os høre, hvad Lars Løkke har at sige. Vi ved meget mere, når vi har været til møde i dag, fortsatte han.

- Frank Wichmann ser frem til at høre, hvad Løkke har at sige til sit forsvar. Foto: Jonas Olufson

Også fra det nordjyske sætter partifæller skruetvinger på statsministeren.

- Som nordjyde har jeg ikke tillid til at vores sundhedsvæsen i Nordjylland vil blive varetaget fuldstændig godt, hvis det skal varetages herfra, hvor vi står her i København, siger Henrik Buchhave, medlem af Region Nordjylland og medlem af forretningsudvalget, til TV2's kamera.

Ekstra Bladet har befundet sig på Crown Plaza igennem fredag eftermiddag. De fleste mødedeltagere vælger at takke pænt nej tak til deres udsendtes anmodninger om interview.

Når mikrofonen er slukket forsøger Venstre-ledelsen og deres ansatte at fremstille aftenens møde som ih og åh så udramatisk.

På vej til splittelse

Helt ind i folketingsgruppen er forventningen dog, at statsministeren på aftenens møde giver sin partifæller svar på, hvad der egentlig er hans og regeringens plan for regionerne.

Tidligere medlem af Folketinget Jørgen Winther finder de helt dramatiske gloser frem, når han skal udtrykke sit ønske om, at Løkke får munden på gled.

- Lars Løkke er ved at begå politisk selvmord med sin tøven og sin holdning til regionerne. Venstre er på vej til at blive splittet, lyder det fra Jørgen Winther, der er regionsrådsmedlem og tidligere mangeårig sundhedsordfører i Venstres folketingsgruppe, til Jyllands-Posten.

Forleden skrev gruppeformændene for Venstres 54 regionsmedlemmer et åbent brev til Lars Løkke Rasmussen, hvori de opfordrede til at bevare regionerne.

Søren Gade, tidligere minister og gruppeformand, har ligeledes talt imod planerne om lukning.

Ekstra Bladet forsøgte tidligere i dag at få Lars Løkke til at kommentere den interne kritik op til mødet, men uden held.

