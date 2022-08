Ud og få et liv

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Når en dommer afsiger en dom, bliver der udmålt en straf, og hvis det er en fængselsdom, bliver der givet et antal år, f. eks. otte år.

Men er der nogen, der afsoner de angivne år? Som regel bliver straffe eftergivet efter to tredjedele udstået straf.

Hvorfor ikke give det korrekte antal år, der skal afsones? Det andet er en hån mod offeret og samfundet.

Finn Skaaning, Glumsø

Kære Finn

Det er en politisk afgørelse. I Danmark vil vi gerne have domfældte tilbage til en normal, lovlig tilværelse, så snart, de pågældende synes at kunne fungere.

Annonce:

Der skal efter reglerne tages stilling til prøveløsladelse, når to tredjedele af straffen er afsonet. Det betyder, at man skal overholde vilkår fra Kriminalforsorgen, for eksempel at holde sig fri af misbrug og møde op til samtaler.

Hvis man ikke overholder vilkårene, kan man blive fængslet igen.

Omkring hver fjerde får nej til at blive prøveløsladt og forbliver indsat i hele strafperioden.

For at blive prøveløsladt skal man have et sted at bo og kunne klare sig økonomisk.

Nogle indsatte kan blive prøveløsladt allerede efter afsoning af halvdelen af straffen, hvis der er særlige grunde til det, for eksempel hvis man har gjort en særlig indsats for at komme fri af kriminalitet.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ikke så enkelt med den naturgas

Arkivfoto: Jyllands Posten

Der bliver snakket meget om gasmangel, hvis Putin lukker helt.

Men her i Danmark snakker man ikke så meget om vores gasfelter i Nordsøen. Efter forlydende skulle Tyrafeltet være klar til at levere igen i første kvartal næste år. Desuden har man det nye Svanefelt, der skulle rumme gas nok til 50 år!

Annonce:

Så hvorfor taler regeringen ikke om, at i starten af 2023 skulle alle vores gasproblemer være løst?

Preben Schou, Viby J

Kære Preben

Gid det var så enkelt. Tyra åbner efter planen igen næste år, men Svanefeltet er fremtidsmusik.

Udvinding her rummer enorme tekniske problemer, da der er tale om så høje temperaturer og så højt tryk, at man ikke tidligere har turdet binde an med at udvinde fossil energi fra lag, der ligger mere end fem kilometer nede i undergrunden.

Indtil Tyra er i gang, klarer vi os gennem samarbejde med blandt andre Tyskland og Norge. Danmark er bedre kørende med selvforsyning end mange andre lande, men lukker Putin helt for hanerne, vil alle i EU blive ramt hårdt.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

100 år gammel titel

Carl Theodor Zahle (siddende, mf.) var dansk Konseilspræsident 1909-10 og 1913-1920. Fra april 1918 tituleredes han 'statsminister'. Arkivfoto: Holger Damgaard

Hvorfor hedder det egentlig statsminister i Danmark og ikke premierminister eller ministerpræsident som i andre lande? Har det altid været sådan?

Pernille Stenz-Nielsen, København V

Annonce:

Kære Pernille

I Danmark havde vi i 1700-tallet det såkaldte gehejmestatsråd, hvor alle medlemmer blev kaldt statsminister.

Fra 1848 til 1855 hed regeringschefen premierminister. Derefter blev regeringschefen kaldt konseilspræsident, og den samlede regering Konseilspræsident, og i 1918 kom så titlen som statsminister.

Frem til 1940’erne havde statsministeren typisk et andet ministerfagområde ud over posten som statsminister og regeringschef.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------