Udeblev fra historisk afstemning

En række prominente folketingsmedlemmer var ikke tilstede, da Folketinget vedtog en historisk rigsretstiltalte.

Troels Lund Poulsen, der er tidligere Venstre-minister og central del af partiets ledelse, som bakker op om en rigsretssag, udeblev således fra afstemningen.

Det fremgår af Folketingets afstemningsliste.

Troels Lund Poulsen forklarer sit fravær i en skriftlig kommentar.

'Jeg kunne ikke selv deltage ved afstemningerne i dag og for den sags skyld i resten af ugens afstemninger i Folketinget, da jeg sidder i selvisolation med min 2-årlige datter på grund af coronatilfælde i hendes vuggestue,' skriver han.

De almindelige clearing-aftaler var i dagens anledning ophævet på initiativ fra bl.a. Dansk Folkeparti. Derfor var alle 175 danske medlemmer af Folketinget som udgangspunkt forpligtet til at deltage i afstemningen. De fire nordatlantiske mandater deltog ikke i afstemningen, da den drejede sig om et dansk medlem.

Blev væk

Ud over Troels Lund Poulsen udeblev også Jens Rohde, som i sidste uge forlod Radikale Venstre. Jens Rohde har ellers været en del af det højeste organ i Folketinget, præsidiet.

Også på venstrefløjen var der opsigtsvækkende udeblivelser. Hverken Sikandar Siddique eller Uffe Elbæk fra Frie Grønne deltog i afstemningen, selvom det lille oppositionsparti har talt dunder mod Inger Støjberg og foreslået en egentlig forfatningsdomstol.

Ifølge partiets pressetalsmand var der tale om, at de to medlemmer ikke blev 'kaldt ind via sms som lovet af Folketinget'. Afstemningen forløb i et kvarter fra 16.20 til 16.35.

Endelig var også finansminister Nicolai Wammen (barsel) og erhvervsminister Simon Kollerup (sygemeldt) fraværende ved dagens afstemning.

