Uden gnist: Pisk til Hæstorp

Sølle 11.000 københavnere satte i tirsdags personligt kryds ud for den nye socialdemokratiske overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen.

Dermed leverer hun et historisk elendigt valg af en overborgmesterkandidat fra Socialdemokratiet. Især hendes personlige stemmetal er så rystende lavt, at det får topsocialdemokrater til at ryste på hovedet.

Ikke engang Jens Kramer Mikkelsen, der aldrig blev nogen folkeforfører, kan matche Sophie Hæstorp Andersens manglende vælgertække.

Han fik trods alt godt 27.000 københavneres tillid.

Overborgmesterens egne partifæller betegner da også hendes indsats i valgkampen som imponerende undervældende.

I starten af valgkampen stod Socialdemokratiet, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, til et acceptabelt valg i partiets interne målinger. Ikke helt de 27 procent fra 2017. Men dog deropad.

Artiklen fortsætter ...

Sophie Hæstorp Andersen blev ny overborgmester i Københavns Kommune trods valglussing til S.

Københavnerfjendsk

Valgresultatet i tirsdags lød på 17 procent til Socialdemokratiet i København. Det kan i nogen grad kan undskyldes med partiets generelt skuffende valg i særligt de store byer, lyder den interne analyse. Borgmestrene i Aarhus, Aalborg og Odensen fik ligeledes vælgerprygl. Men ingen i samme grad som den københavnske spidskandidat.

Sophie Hæstorp Andersen bærer derfor også et personligt ansvar, hvilket afspejles i hendes dårlige stemmetal personligt.

Det var eksempelvis en elendig idé at gå til valg på en nedlæggelse af hver tredje p-plads. I en by hvor mange københavnere allerede i dag kæmper for at finde p-pladser, koster den slags fejltrin. Nok vil man være grønne, men ikke dumme.

Det bliver også anset som kontraproduktivt, at Sophie Hæstorp Andersen lige op til partiets kongres angreb regeringen - og dermed sit eget parti - for at føre en københavnerfjendsk politik.

- Man ender dermed med at tale byen og københavnerne ned, sagde hun blandt meget andet til Politiken.

Budskabet var en klassisk manøvre, som forsøgte at tale til de traditionelt set noget rødere københavnere. Men samtidig bidrog spidskandidaten til en dårlig fortælling om sit eget parti.

Sejrede med mindre budget

Hele Sophie Hæstorp Andersen kampagne var i det hele taget forudsigelig og uden gnist, påpeges det endvidere. På Frederiksberg havde Michael Vindfeldt et langt mindre valgbudget. Han hentede en beskeden fremgang på et enkelt procentpoint.

Sophie Hæstorp Andersens gennemslagskraft blev simpelthen overvurderet, lyder det barske skudsmål.

Sophie Hæstorp Andersen har ikke ønsket at stille op til interview.

'Jeg er stolt af den kampagne, vi har ført i København. Men det er klart, vi med den tilbagegang vi har fået i København - og de øvrige store byer - også må se indad og overveje, hvad vi kunne have gjort anderledes. Det vil jeg gerne sætte mig i spidsen for,' udtaler overborgmesteren i et skriftligt citat.

Trods de elendige stemmetal blev Sophie Hæstorp Andersen overborgmester, fordi de radikale og de borgerlige punkterede Enhedslistens bestræbelser på at gribe topposten.

Sophie Hæstorp Andernsen i Amager Bio på valgnatten. Tidligt onsdag morgen blev hun præsenteret som overborgmester. Foto: Martin Lehmann

Tabte til sofaen

Udfaldet i København og de andre storbyer giver dybe socialdemokratiske panderynker.

Ved folketingsvalget om under to år må nedturen ikke nå samme dybder. Derfor kaldes der på en fordomsfri intern evaluering.

Især vækker det bekymring, at traditionelle lønmodtagervælgere valgte at blive hjemme på sofaen. Det kom særligt til udslag i København, hvor stemmeprocenten endte på sølle 60. Kernevælgerne skal vækkes fra døsen. S tabte til sofaen.

Socialdemokratiets fremgang de senere år er især bygget på netop det arbejdende folk.