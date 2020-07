SF kritiserer Udenrigsministeriet, der fraråder medarbejdere at bruge Smittestop-app

- Det ser meget uheldigt ud, at Udenrigsministeriet fraråder sine ansatte at bruge Smittestop-app'en. Det er ikke noget, vi er blevet gjort opmærksom på, da vi debatterede den, siger it-ordfører for SF Karina Lorentzen Dehnhardt.

- Jeg synes, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) må på banen hurtigt og forklare danskerne hvorfor.