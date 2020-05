Udenrigsministeriets coronarapport er 'usagligt sjask'

Ifølge Udenrigsministeriet har Danmark haft Europas tredje mest skånsomme nedlukning under corona-krisen.

Det har ministeriet udgivet i en yderst kortfattet rapport, der er sendt til Folketinget, og som socialdemokrater siden har delt flittigt med offentligheden.

Men nu dumper en af landets førende eksperter i videnskabelig metode undersøgelsen med et brag.

- Den tåler ikke sammenligning med en studenteropgave på universitetet, siger professor emeritus og forfatter til adskillige bøger om videnskabelig metode Heine Andersen.

Ifølge udenrigsministeriet har Danmark været et mere åbent samfund end Island, der ellers har tilladt forsamlinger på 20-50 personer, som har haft åbne caféer og restauranter, og som har tilladt ind- og udrejse til landet.

Nordens duks: Island har helt styr på corona

Butikkerne på Island har også været åbne, ja selv skolerne for de mindste klasser har været åbne i et begrænset omfang.

Alligevel når Udenrigsministeriet altså frem til, at Danmark med vores lukkede grænser, forsamlingsforbud på 10 personer og med lukkede caféer i størstedelen af tiden, har været mere åbne end Island.

Hemmelige 'justeringer'

Metoden bag Udenrigsministeriets undersøgelse fylder kun en halv side.

Her står der blandt andet, at man har valgt at sammenligne de danske regler med de mest nedlukkede regioner i de andre lande.

Det betyder, at for eksempel Italiens mest nedlukkede regioner har tegnet billedet på Italien.

Desuden starter ministeriets undersøgelse først fra den 21. april - dagen efter, at Danmark udvidede første fase af genåbningen med liberale erhverv.

Endelig pointerer Udenrigsministeriet, at undersøgelsen er blevet 'justeret' undervejs, så "nedlukningsgraden ikke er fuldkommen sammenlignelig på tværs af lande'.

Men der står ikke noget om, hvad justeringen gik ud på. Og det forklares heller ikke, hvorfor man justerede undersøgelsen.

Usagligt

- Det er alt for sjasket og upræcist til, at man kan vurdere det, siger Heine Andersen.

- Man kan ikke kan lægge nogen vægt på de her konklusioner. Jeg synes ikke, at det er gavnligt for en ordentlig saglig debat at komme med sådan nogle lemfældige tal, som man gør her, siger professoren.

Ekstra Bladet har spurgt Islands ambassade i Danmark, om de deler det danske Udenrigsministeriums opfattelse af, at de har været mere lukket ned end Danmark.

'Vi kan ikke kommentere undersøgelsen fra det danske Udenrigsministerium, fordi vi ikke har nogen information om den metode, der ligger bag undersøgelsen', lyder det diplomatiske svar.

'Kan vise en række tendenser'

Udenrigsministeriet har efter halvandet døgn besvaret på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvad de selv mener, undersøgelsen kan bruges til:

"Den forsøger at skabe et let tilgængeligt overblik baseret på en simpel metode for en bred kreds af lande og på tværs af forskellige områder.

'Den bør ikke anvendes til at sammenligne nedlukningsgrad mellem forskellige lande på et specifikt tidspunkt. Den kan ikke bruges til at vise nedlukningsgrader i de enkelte underkategorier, da der er tale om en samlet vurdering'.

'I stedet kan den anvendes til at følge udviklingen over tid for det enkelte land og vise en række overordnede tendenser i Europa'.