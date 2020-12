'Udfordrende oplevelser' med Støjberg: Nu får Rohde suppleant

Jens Rohde kommer ikke til at tage stilling til Inger Støjberg-sagen, når Folketinget i dag modtager Instrukskommissionens delberetning.

Det radikale folketingsmedlem, der også sidder i forretningsudvalget har således bedt om at få en suppleant i netop dette udvalg, der kommer til at træffe afgørelsen om, hvad Folketinget foretager sig i sagen om tvangsadskillelse af asylpar.

Det skriver Jens Rohde på Facebook:

'Som medlem af forretningsudvalget i Folketinget modtager jeg instrukskommissionens delrapport klokken ti. Jeg skal med det samme sige, at jeg ikke kommer til at udtale mig, ligesom jeg har bedt Sofie Carsten Nielsen om at få indskrevet en substitut i udvalget, når denne sag behandles. Det er ikke nogen hemmelighed, at Støjbergs politik var en væsentlig årsag til, at jeg forlod Venstre,' skriver Jens Rohde blandt andet.

Rohde i nyt Venstre-angreb: Ikke den Inger jeg kender

'Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi har haft en række udfordrende personlige oplevelser med hinanden gennem 25 år. Men det må ikke få indflydelse på behandling af sagen, og der må heller ikke kunne kastes mistanke om det, hvorfor jeg gerne forlods vil meddele, at jeg slipper den her. Helt og aldeles. Der er således ingen grund til for journalister at ringe og bede om en kommentar.'

Rohde var kærester med Støjberg: En vild transformation

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Rohde og Inger Støjberg har været kærester.