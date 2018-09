Udlændingedrama i Venstre: Nægter at holde kæft

Hvis Løkke og Venstre-ledelsen havde håbet at få Jan E. Jørgensen i kortere snor, så må de nok tro om igen

Jan E. Jørgensen mister sin post som indfødsretsordfører, efter en ordførerrokade i Venstres folketingsgruppe.

Og gruppeformand Karen Ellemann gør det soleklart, at partiledelsen nu forventer, at han fremover holder sig til at udtale sig om sine egne ordførerskaber: kommunalområdet og EU.

- Selvfølgelig skal man være en loyal partisoldat.

- Jan E. Jørgensen har rigeligt på tallerkenen i forhold til EU-politikken, og man kan have sine meningers mod, men man er stadig en del af et parti, siger hun foran Venstres gruppeværelse.

Min pligt

Men på en telefon fra New York, hvor Jan E. Jørgensen er til møde i FN, gør han klart, at han ikke agter at bedrive selvcensur.

- Jeg udtaler mig om alle mulige emner. Også det der ikke lige er mit ordførerområde, siger Jan E. Jørgensen.

- Så rokaden ændrer ikke ved, at du vil sige hvad du vil - også på udlændingeområdet?

- Det er min pligt at sige, hvad jeg mener. På alle mulige områder. Jeg udtaler mig også om skatte-, erhvervs- og retspolitik. Områder, hvor jeg ikke er ordfører.

- Jeg vil ikke være den, man ringer til, hvis man vil have Venstres officielle holdning til eksempelvis håndtryk. Det lå under mit gamle ordførerskab. Så selvfølgelig bliver der færre udtalelser på det her område fra min side.

- Det ligner den sorte fløj, har vundet med Mads Fuglede, der nu får udlændingeområdet under sin paraply?

- Analyserne må I selv klare.

Fint, det er fint

- Hvordan har du det med, at det bliver Mads Fuglede, der overtager dit ordførerskab?

- Det skal nok blive fint.

- 'Det skal nok blive fint', det er ordene?

- Det var ordene, siger Jan E. Jørgensen.

Jan E. Jørgensen har kritiseret Inger Støjberg og partiets strammerfløj flere gange.

Han har bl.a. talt mod burkaforbud, strammerkage og Marcus Knuths omfavnelse af Alternative für Deutschland (AfD).

I oktober udkommer Jan E. Jørgensen med bogen 'En ægte liberal'.

Qvortrups lynanalyse: Ud i strakt arm Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup ser fjernelsen af Jan E. Jørgensen fra indfødsretsordførerskabet som et tydeligt tegn fra ledelsen efter adskillige tilfælde af intern brok over Venstres udlændingelinje fra den åbenmundede Venstre-mand. - Nu får han en platform mindre at udtale sig og være partiets officielle repræsentant på. Det gør også, at han ikke bliver bragt i nogle dumme situationer om partiets linje. - Man kan i hvert fald sige, at ledelsen holder ham ud i strakt arm ved at tage det ordførerskab fra ham, siger Henrik Qvortrup om omplaceringen af Jan E. Jørgensen.

