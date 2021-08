Udløste bimlende alarmer

DF’s Morten Messerschmidt overtog formandsposten i partialliancen Meld i januar 2015. Allerede et år senere ringede alle alarmklokker hos EU’s budgetkontrol – og derfor blev der i januar 2016 gennemført et ekstraordinært fysisk revisionsmøde på Melds kontor i Bruxelles.

Det oplyste et af vidnerne fredag i straffesagen om EU-svindel og dokumentfalsk mod DF’s næstformand ved Retten i Lyngby.

- I løbet af 2015 herskede der tvivl om retmæssigheden af Melds udgifter. Det var åbenlyst, at partiet var i vanskeligheder. Derfor holdt vi revisionsmødet før normalt. For at gøre det før partiet blev opløst i den blå luft, forklarede kontorchef Wolfgang Herzig fra DG Finance.

Vakte undren

Han arbejder for det EU-kontor, der fører kontrol med finansiering og økonomi i partialliancer og fonde som netop Meld og Feld.

Via en onlineforbindelse spurgte anklageren vidnet, om han og de tre andre fremmødte kontrollanter fik oplyst, at Melds omstridte EU-konference i Skagen sommeren 2015 var et fællesarrangement med DF.

– Nej, lød svaret. Og ifølge Wolfgang Herzig bad DG Finance om yderligere dokumentation for den såkaldte konference.

Men heller ikke i denne dokumentation blev DF’s simultane sommergruppemøde nævnt med et eneste ord, forklarede han. I dag ved vi dog, at en række påståede EU-oplæg var plukket fra sommergruppemødets emnekatalog og sendt til EU-revisionen som dokumentation for EU-seminarets afholdelse

Det vakte undren, at alle deltagerne var danskere fra DF.

Sagen er enestående

Det var den tidligere generalsekretær, Michael Verbeke, som repræsenterede Meld under kontrolbesøget. Han bekræftede fredag, at Melds sekretariat heller intet anede om DF’s sommergruppemøde, der blev afholdt i Skagen samtidig med den Meld-konference, som ifølge anklagemyndigheden aldrig fandt sted.

Messerschmidts forsvarer, Peter Trudsø, spurgte, hvor ofte tilsvarende partialliancer var blevet bedt om at betale EU-støtte tilbage.

– Indtil Meld-sagen startede, kendte jeg ikke til tilfælde, hvor der var blevet krævet tilbagebetaling for penge brugt uregelmæssigt. Ellers kun hvis pengene ikke var blevet anvendt i årets løb, svarede Wolfgang Herzig.

Han er heller ikke bekendt med andre sager end Messerschmidts, som har ført til en straffesag vedrørende bedrageri med EU-penge til partialliancer som Meld.

Forfalsket i Danmark Hverken Morten Messerschmidt eller den medtiltalte Søren Peter Jensen kan huske noget som helst om tilblivelsen af den falske kontrakt mellem det europæiske parti Meld og Color Hotel Skagen. En kontrakt, som de begge er tiltalt for at have forfalsket. I går sad Melds tidligere generalsekretær Michael Verbeke i vidneskranken via en videoforbindelse til anklagemyndigheden i Belgien. Hans hukommelse var en smule bedre. Anklager Andreas Laursen spurgte, om han mon havde indsat Messerschmidt og Jeanie Nørhaves navne på den falske kontrakt. - Det har jeg slet ikke gjort. Kontrakterne blev udarbejdet i Danmark, sagde Michael Verbeke. En europæisk konference Han forklarede videre, at han aldrig har mødt Jeanie Nørhave, som både dengang i 2015 og i dag er personalechef hos DF. Hun bakker belgierens forklaring op. Hun skrev under på Christiansborg, sagde hun i går. Michael Verbeke blev bedt om at forholde sig til en række dokumenter i relation til mødet i Skagen med Messerschmidts underskrift, som kun omtalte en EU-konference. Ikke et ord om DF. Han var da heller ikke i tvivl, da anklageren vil vide, hvilken type møde der fandt sted i Skagen i begyndelsen af august 2015: - For mig var det en europæisk konference. Anklageren: – Så De var ikke vidende om, at det var en fælles konference med DF? - Nej, det vidste jeg ikke, svarede Michael Verbeke. Morten Messerschmidt erkender, at mødet var et regulært DF-sommergruppemøde. Men i virkeligheden var det også et EU-seminar og dermed berettiget til støtte.

