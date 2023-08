Udmattet borgmester: Luk det nu!

Center for Terroranalyse har flere gange udtrykt bekymring for en mulig terror-redde i Midtjylland,og borgmesteren i Ikast Brande Kommune er ikke i tvivl. Luk det nu, lyder det

Hos borgmester i Ikast-Brande Kommune er der ingen tvivl.

Udrejsecenter Kærshovedgård skal lukkes, og det kan kun gå for langsomt. Sådan lyder den klokkeklare melding fra Ib Lauritsen (V).

- Der bliver en skrevet en masse om det her center, og hver gang der er en historie om centeret, så er det en dårlig ting. Og der er ingen tvivl om, at centeret i sig selv skaber utryghed. Det er et dysfunktionelt center, og det var det fra starten af.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Saba Khalaj, cand.scient.pol fra Syddansk Universitet og foredragsholder om netop forebyggelse og radikalisering, mener, at der bør rettes et ekstra fokus på Udrejsecenter Kærshovedgård set i lyset af den seneste Al-Qaeda-trussel imod Danmark.

I 2021 besøgte borgmester Ib Lauritsen Kærshovedgård sammen med Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Ernst van Norde

Skræmmende rapporter

Det hænger sammen med, at Center for Terroranalyse (CTA) i både 2022 og 2023 advarede mod, at udviste kriminelle vil forsøge at danne nye eller styrke eksisterende terrornetværk på netop udrejsecentret på den jyske hede.

Og den udvikling er bare endnu en årsag til, at Ib Lauritsen vil have regeringen til at handle.

- Der var en gang en minister, der sagde, at hun ville have et utåleligt center. Det er nu lykkedes at skabe. I mange år er det ikke lykkedes at få det løst, men nu er vi i den situation, at vi har en flertalsregering. Så hvis de synes, der skal gøres noget, så få dog taget en beslutning. Ellers vil de jo bare ikke, siger Ib Lauritsen.

Også hos Dansk Folkepartis næstformand, Majbritt Birkholm, er der en bekymring, fordi PET både i år og sidste år har slået alarm om mulig radikalisering på udrejsecentret på den jyske hede.

Utrygt

Over for Ekstra Bladet uddyber DF-næstformanden:

- Jeg reagerer kraftigt på det her på grund af den her trussel fra Al-Qaeda, fordi de historisk set er kendte for at udføre enkeltstående angreb med enkelte personer, som bor i de pågældende lande. Det er selvfølgelig fint med grænsekontrol, men den reelle trussel fra Al-Qaeda befinder sig jo allerede i hjertet af Danmark.

- Jeg er bange for, at der skal komme noget derfra, og der er også en frygt blandt beboere i nærheden af Kærshovedgård, kan jeg høre, når jeg taler med dem, uddyber Majbritt Birkholm, som til dagligt bor i Holstebro.

Majbritt Birkholm ved Dansk Folkepartis sommergruppemøde 10. august 2023. Foto: Henning Hjorth

Gør intet

Hun understreger, at PET har advaret om, at udrejsecentret er en potentiel terror-rede.

- Det undrer mig rigtig meget, at regeringen ikke gør noget som helst for at løse det her problem.

- Og det gør de ikke?

- Ikke mig bekendt. Nu hørte man jo så meget om det under valgkampen sidste år, og der var ikke det parti, som ikke ønskede at gøre noget ved det her, og jeg har simpelthen ikke hørt noget om det siden. Der er ingen, som kommer med nogen løsninger.

- Hvad mener du, at regeringen bør gøre?

- Vi har tidligere været ude at sige, at der her mennesker, som er udvist af vores land, skal være låst inde, indtil de frivilligt kan rejse hjem. Det er jo folk, som er udvist, der ikke har noget at gøre frit rundt i vores samfund, lyder det fra Majbritt Birkholm.

Meget alvorlig

Senioranalytiker hos Tænketanken Europa Jacob Kaarsbo har tidligere over for Ekstra Bladet fastslået, at truslen mod Danmark er meget alvorlig, og vi har ikke set noget lignende siden Muhammed-krisen.

Truslen er blandt andet blevet sendt ud på terrororganisationens officielle mediekanal As-Sahab og på Rocket.Chat, som hører til det sociale medie Telegram.

Et gammelt billede af Al-Qaedas nuværende leder, den egyptiske Saif al-Adel. Foto: Ritzau Scanpix

PET-alarm

Personer på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland kan være særligt modtagelige over for radikalisering og påvirkning af militante islamistiske agendaer.

Det vil radikaliserede udnytte til at danne nye terrornetværk. Sådan lød det i april 2022 fra Center For Terroranalyse (CTA) i en rapport.

'Der er en koncentration af tidligere terrordømte og andre muligt radikaliserede løsladte, som er udvist i forbindelse med dom, på Udrejsecenter Kærshovedgård. I det kommende år er det sandsynligt, at antallet vil stige yderligere.'

'Det er sandsynligt, at nogle udviste terrordømte og personer med sympati for militant islamisme vil søge at etablere nye netværk eller styrke eksisterende netværk med ligesindede under ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård,' skriver CTA.

Det samme budskab går i øvrigt igen i den seneste rapport fra Center For Terroranalyse, der er udsendt i april i år.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til justitsministeriet, men her vil man ikke svare på kritikken og henviser i stedet til PET.

Efterretningstjenesten er dog ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Danmark er igen kommet på al-Qaedas dødsliste, men hvor stærkt står terrororganisationen i Europa og resten af verden lige nu, og hvem styrer showet? Bliv klogere her.