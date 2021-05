Udrejsecenter: De slås om øksemand og fremmedkriger

Den indædte politiske kamp om placeringen af et udvisningscenter er blusset op igen.

Tirsdag aften meddelte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), at planerne om et center på Langeland er droppet efter store protester fra både borgere og politikere.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Tirsdag var en gruppe langelændere taget til København for at demonstrere mod udrejsecenteret på deres ø.

De omkring 130 udvisningsdømte tidligere kriminelle er da heller ikke ligefrem arketypen på svigermors drøm.

Det kunne justitsminister Nick Hækkerup (S) fortælle, da han i sidste uge var i åbent samråd i Folketinget.

- Fordelingen af dem, som skal til Holmegaard, er sådan cirka: Der er omkring 100 personer, som er kriminelle - der er blevet udvist ved dom. Der er omkring 30 personer på tålt ophold.

- Der er en fremmedkriger. Og der er to, som er udlændinge, der er administrativt udviste. Det vil sige, at de er til fare for statens sikkerhed. Det er fordelingen af dem i hele træskolængder, sagde han.

Øksemand

Dermed løftede justitsministeren lidt af sløret for, at øksemanden Mohamed Geele, som angreb satire-tegner i Kurt Vestergaard i hans hjem, ikke er alene om at have relationer til terror og landsskadelig virksomhed blandt beboerne på Kærshovedgård i Midtjylland.

Her sidder problembørnene i dag bag hegn, når det da ellers ikke er blevet klippet op, som det er sket den senere tid.

At øksemanden kunne have været blandt de nye potentielle beboere på Holmegaard på Langeland, er blevet bekræftet af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Fremmedkriger

Ekstra Bladet har forsøgt at få oplyst, hvem der gemmer sig bag justitsministerens indblik i de cirka 130 udviste, men der er tale om personsager, så det er ikke umiddelbart muligt.

Det står dog klart, at justitsministeren specifik bruger betegnelsen 'fremmedkriger'.

Dermed er der tale om en person, som angiveligt har deltaget i borgerkrigen i Syrien, og som siden er blevet dømt til at forlade landet ved udstået dom.

Årsagen til, at fremmedkrigeren stadig er på dansk jord, kendes ikke, men her i coronatiden har nogle lande - blandt andet Tyrkiet - været mere langsommelige med at tage imod deres statsborgere.

Administrativt udviste

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at justitsministeren specifikt oplyser, at to udvisningsdømte er 'administrativt udviste' . Det betyder, at de er udvist af myndighederne, fordi de menes at have tilknytning til aktiviteter, der kan skade Danmarks sikkerhed.

De to store grupper i justitsministerens forklaring er de udvisningsdømte og personer på tålt ophold.

De udvisningsdømte er i den situation, at de har begået så alvorlig kriminalitet, at de er blevet smidt ud af landet af domstolene.

Det samme gælder personer på tålt ophold. De har fået frataget deres opholdstilladelse. Årsag til tålt ophold kan eksempelvis være, at en dødsstraf truer den udviste i hjemlandet. Danmark udviser ikke til dødsdom.

Nick Hækkerup og Mattias Tesfaye i samtale i sidste uge. Foto: Philip Davali/RitzauScanpix

De har skabt masser af problemer

Beboerne på Kærshovedgård ved godt selv, at de ikke er højt elsket blandt områdets naboer.

- Der er altid nogle rådne æbler iblandt os. Om det er her, eller om det er i fængslet eller et andet sted. Der er nogle, der stjæler, og nogle, der bruger narko.

Sådan fortalte en af de omdiskuterede beboere på Kærshovedgård til TV 2 forleden.

Beboeren ved navn Jonas Tajbour syntes, de negative historier har fyldt for meget, men han erkendte samtidig, at han godt forstod naboerne bekymringer.

Politiet er ved centeret døgnet rundt i et skur uden for hegnet. Men alligevel begår beboerne kriminalitet. Både i området omkring centeret, i nærliggende Herning og i resten af landet, herunder en stor del i København.

Alene i år er 30 beboere på centeret blevet sigtet for kriminelle forhold, viser en aktindsigt til tv-stationen. Det er især tyveri, beboerne begår, og de er i besiddelse af stoffer.

Justitsminister Nick Hækkerup afviser dog presseskriverier om, at kriminaliteten i området er tredobbelt.

Han oplyser, at et lokalt borgernetværk planlægges at blive genstartet, fordi det faktisk i hans øjne virkede til at begrænse balladen.