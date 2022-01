Udsat for Messerschmidt: En sølle sosu-hjælper

Morten Messerschmidt var i det røde felt, da Tanja Quade Madsen tog telefonen.

Den ophidsede næstformand for Dansk Folkeparti ville lukke munden på hende.

- Jeg er bestemt ikke sart. Jeg har hørt mit. Men Morten Messerschmidt var i en klasse for sig den dag, fortæller Tanja Quade Madsen.

Hun har i en lille håndfuld år kendt Morten Messerschmidt godt fra det interne liv i Dansk Folkeparti. Ved kommunalvalget var hun spidskandidat til kommunalvalget i Fredensborg nord for København.

Det er i samme kreds, Morten Messerschmidt er valgt til Folketinget.

Derfor kom det nok som en ekstra skuffelse for Morten Messerschmidt, da Tanja Quade Madsen, 36, på et tidligt tidspunkt gjorde det klart, at hun ikke kunne støtte Messerschmidt som eventuel ny formand, vurderer hun.

Narcissist

Den ophidsede samtale i september kom i kølvandet på en artikel, hvor Tanja Quade Madsen kaldte to af Morten Messerschmidts varmeste støtter, Peter Kofod og Anders Vistisen, for 'Glamour-drengene'.

Det ophidsede telefonopkald skete kort efter, artiklen var publiceret.

- Han beskyldte mig for at være både narcissistisk og opmærksomhedshungrende. Og så kaldte han mig mindst to gange for en 'sølle social- og sundhedshjælper fra Fredensborg,' fortæller hun.

- Han fortalte mig jo sådan set, at jeg ikke er noget værd i hans øjne. Og lod mig forstå, at man ikke sætter sig op imod ham.

Især kommentaren om hendes uddannelse faldt den kvindelige DF'er for brystet, fordi hun ved andre lejligheder har set Morten Messerschmidt hylde Pia Kjærsgaard, fordi hun også har en mindre prestigefuld uddannelse i ryggen som hjemmehjælper.

- Det er simpelthen så falsk. Så hyklerisk. Han spiller et spil udadtil, men i virkeligheden har ingen respekt for almindelige hårdtarbejdende mennesker, siger hun.

Enten er du med

At hun står frem om sin oplevelse hænger sammen med den igangværende formandskamp. Det lægger hun ikke skjul på.

- Jeg vil simpelthen have det så svært med, at den mand skal lede vores parti. Jeg er desuden nok færdig, hvis han vinder.

- Er du så ikke bare ude i et hævntogt?

- Det kan du mene. Det kan også være, jeg bare fortæller, hvordan Morten Messerschmidt er i virkeligheden. Folk skal vide, hvad det er for en mand, som kan blive vores formand.

- Jeg ved jo også, at jeg bestemt ikke er den eneste, der har været udsat for Morten Messerschmidt. Men de andre er bange for, hvad der sker, hvis de står frem. Enten er man med Morten, eller også er man imod ham. Selv hvis man har sagt noget positivt om Kristian Thulesen Dahl, har det i Mortens verdens været en fjendtlig handling, siger Tanja Quade Madsen.

Morten Messerschmidt erkender, at han mener, at Tanja Quade Madsen har 'optrådt narcissistisk'. Han opfordrer desuden til, at hun fremlægger dokumentation for sine påstande.

'Hvad angår Tanja Quade, husker jeg tydeligt vores samtale op til seneste årsmøde, hvor hun blandt andet i EB angreb Peter Kofod. Det blev jeg vred over – ikke mindst fordi jeg har hjulpet hende meget i DF Fredensborg'.

'Derfor mener jeg, hun optrådte narcissistisk. Men jeg har med sikkerhed ikke omtalt hendes erhverv. Faktisk er jeg slet ikke sikker på, jeg indtil nu har vidst, hvad hendes uddannelse er,' skriver han i en skriftlig kommentar.