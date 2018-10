Udskældt DF'er færdig med Folketinget

Dansk Folkepartis forbrugerordfører, Dorthe Ullemose, genopstiller ikke til Folketinget ved et kommende valg.

Begrundelsen til ikke at genopstille drejer sig om byrådsarbejdet i Svendborg Kommune, hvor Ullemose sidder som medlem. Det skriver DF'eren i en pressemeddelse:

- Jeg har valgt ikke at genopstille til Folketinget, så jeg efter næste valg udelukkende kan koncentrere mig om arbejdet i byrådet i Svendborg. Jeg må ganske enkelt erkende, at arbejdsbyrden har været for stor i de år, hvor jeg både har været medlem af Folketinget og byrådet. Det er en erkendelse, jeg er nået frem til henover sommeren, siger Dorthe Ullemose i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Jeg brænder for arbejdet både i Folketinget og i byrådet og har været dybt engageret begge steder, men timerne slår simpelthen ikke til. Og så synes jeg, at det er bedre at være 100 % engageret ét sted. Derfor har jeg valgt ikke at genopstille til Folketinget, står der i pressemeddelsen.

Se også: DF-top går ind i pinlig Facebook-sag

Flere gange i vælten

Den 54-årige Dorthe Ullemose har flere gange været i vælten i pressen og genstand for massiv kritik fra parti-kollegaer. Senest i maj på grund af en falsk Facebook-profil, der svinede Ullemoses modstandere til på det sociale medie.

Ifølge Dorthe Ullemose var det hendes datter, der er i 20'erne, som havde oprettet den falske Facebook-profil, fordi datteren var ked af, at hendes mor blev svinet til.

Se også: Svinet til af falsk Facebook-profil: Jens og Morten anklager DF'er for at stå bag

Så var der dengang Dorthe UIlemose løj sig tre år yngre end hun egentlig er. Parti-toppen måtte efterfølgende banke folketingsmedlemmet på plads.

MF'er banket på plads efter løgn om alder

Der har desuden været masser af ballade blandt fynske DF-byrådsmedlemmer siden kommunalvalget i november 2017. På stribe har medlemmer forladt partiet, og der sidder nu kun ét medlem tilbage i Svendborg Byråd ud af fire: Dorthe Ullemose.

Tidligere DF'ere i Svendborg Byråd langede i den forbindelse i april kraftigt ud efter Ullemose til TV2 Fyn.

Egen beslutning

Til Ekstra Bladet siger Dorthe Ullemose at begrundelsen til ikke at genopstille, står udførligt i pressemeddelelsen. Beslutningen er 'ene og alene' Ullemoses egen, siger hun.

- Det er bare ikke optimalt for mig med et dobbelt-mandat, fordi jeg nu er alene i Svendborg Byråd. Derfor hviler politikken alene på mig. Det er af ren og skær tidspres, siger Dorte Ullemose.

Ifølge TV2 udtrykker DF’s gruppeformand, Peter Skaarup, og DF’s lokalformand i Svendborg, Jakob Broegaard, forståelse for Dorthe Ullemoses beslutning.