Udskammet som konspirationsmager: Hvad sagde jeg?

De konservatives Per Larsen fik meget røg for at forudsige datoen for minkrapporten. Men han endte med at få ret

Kritikken ville ingen ende tage, da de konservatives Per Larsen forudsagde, at den længe ventede rapport fra Minkkommissionen ville komme 30. juni midt i Tour de France og sommerferie. Men han er endt med at få ret.

For kommissionen, der for Folketinget har undersøgt forløbet omkring regeringens beslutning om at slå alle mink ned, selvom der ikke var lovhjemmel til det, har netop sagt, at rapporten kommer præcist den 30.

- Hvad sagde jeg? Det er jo helt vildt. Det var også det, jeg frygtede. Jeg havde håbet på, at den kom før, for nu kommer Danmark til at være i dvale, og der kommer til at være Tour de France på alle tv-skærme, siger Per Larsen.

Hårde beskyldninger

Det var tidligere på ugen, at Per Larsen på Twitter skrev:

'Jeg kommer lige med et vovet bud: Kunne det tænkes, at minkkommisionen kommer med deres beretning den 30. juni - altså i dagene hvor hele nyhedsfladen er plastret til med Tour de France-start i Danmark?'

Det udløste en sand storm af kritik, hvor han blev beskyldt for at insinuere, at kommissionen og regeringen skulle samarbejde, selvom kommissionen er uafhængig.

'Alt for store dele af det borgerlige Danmark er blevet hjemsted for konspirationsteoretikere. Hvor er det dog trist,' skrev beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på Twitter, mens skatteminister Jeppe Bruus skrev:

'Har du snakket med Mai Mercado (gruppeformand for de konservative, red.) om den konspiration?'

Lidt voldsomt

- Det er jo lidt voldsomt at komme med så kraftige beskyldninger, som vi har set ministrene har gjort, når nu det viser sig, at det lige nøjagtigt bliver den 30., siger nordjyske Per Larsen.

Han afviste onsdag pure, at han skulle spekulere i et samarbejde mellem kommissionen og regeringen. Men han pegede på, at stærkt mistænkte regeringen for at time sine svar til kommissionen, så rapporten den først kunne komme helt til sidste i juni.

- Man må bare sige, at denne her regering har været ualmindeligt dygtig til at styre kommunikation og presse. Så man har god grund til at mistænke, at hvis rapporten går regeringen imod, så vil de trække den så længe så muligt, så der er Tour de France og alle er gået på sommerferie, sagde Per Larsen og fortsætter:

- Det har intet med konspirationer at gøre.

Op til Folketinget

Uanset om danskerne følger med, og om nyhederne og afsløringerne i rapporten drukner i sommerferie og Tour De France, ændrer intet dog på, hvordan Folketinget vil følge op på den.

Når politikerne har læst konklusionerne, skal de beslutte, om jurister skal sættes til at vurdere, om der er sket noget ulovligt, der kan medføre en rigsretssag.

- Det vil være på nøjagtig samme måde, som det skete med Inger Støjberg. De vil skulle kigge på, hvad der kan være af konsekvenser.

- Og med Inger Støjberg så vi jo faktisk, at juristerne vurderede sagen mere kritisabel, end folketingsmedlemmerne ville have gjort, siger Per Larsen.