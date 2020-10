Udskiftning i Rødovre: 'Gør ikke mere i sagen'

Rødovre Kommune og den tidligere borgmester Erik Nielsen (S) undgår en sag om brug af tjenestebil.

Det skriver Ankestyrelsen i en såkaldt afvisning, da Rødovre Kommune under vurderingen har skiftet ud på borgmesterposten. Bykongen Erik Nielsen stoppede 1. april - efter 25 år på posten - og gav borgmesterkæden til viceborgmester Britt Jensen (S).

Det blev samtidig et farvel til den skatteyderbetalte luksus-Mercedes GLC 350 Hybrid, som Ekstra Bladet kunne afsløre i 2019 fragtede Erik Nielsen de 850 meter mellem hjemmet og rådhuset. Derfor er der ikke længere 'anledning' til at gå ind i sagen.

'Vi lægger vægt på, at Rødovre Kommune har oplyst, at den nuværende borgmester har meddelt, at hun ikke forventer at have samme kørselsbehov som den tidligere borgmester, og at kommunen på denne baggrund har opsagt leasingen af den bil, som blev stillet til rådighed for den tidligere borgmester,' skriver Ankestyrelsen.

Plejehjems finte

Ekstra Bladets afsløring af Erik Nielsens kørsel gav Ankestyrelsen anledning til at undersøge, om ordningen var 'i strid med lovgivningen'.

Rødovre Kommune har flere gange fastholdt, at Erik Nielsens brug af bilen er i orden, fordi kørslen mellem hjemmet og rådhuset i kommunens øjne ikke sker mellem hjemmet og rådhuset, fordi bilen holder på et kommunalt plejehjem.

At plejehjemmet ligger lige over for borgmesterens private bolig er i den forbindelse underordnet, må man forstå.

Senere lød forklaringen, at borgmesteren kunne arbejde under kørslen, fordi der var installeret håndfri telefon.

Borgmesterens bil på plejehjem og håndfri telefon kommer dog aldrig under en juridisk lup i Ankestyrelsen. Det er ikke aktuelt, men alligevel finder styrelsen behov for at pointere reglerne.

'Ankestyrelsen finder imidlertid anledning til at bemærke, at en borgmesters kørsel til og fra egen bopæl, når det foregår i en bil uden chauffør, normalt ikke vil kunne betegnes som tjenstlig kørsel', skriver skriver den offentlige myndighed, der fører tilsyn med, at kommunerne overholder loven.

Hvis den nye borgmester Britt Jensen overvejer at få en tjenestebil, så har Ankestyrelsen også et råd til hende.

'Ankestyrelsen lægger til grund, at Rødovre Kommune - såfremt kommunen på ny måtte vælge at stille en tjenestebil til rådighed for borgmesteren - er opmærksom på, at det vil være i strid med vederlagsreglerne, hvis borgmesteren anvender bilen til privat kørsel,' lyder det.

Minister: Mærkelig

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har tidligere kaldt partifællen Erik Nielsens private parkeringsplads og brug af Mercedes'en for 'mærkelig'.

Mercedes'en kostede næsten 400.000 kroner i leasingafgift over fire år. Nyprisen på den luksuriøse SUV er mindst 850.000 kroner.

Herunder kan du se, hvordan han reagerede, da Ekstra Bladet ville have svar på, hvorfor han dog bruger sin tjenestebil, som han gør.

