Udtalte sig politisk: Regionsrådsformand revser koncerndirektør

Det siger Dansk Sygeplejeråd

Ekstra Bladet har talt med Dansk Sygeplejeråds kredsformand i Midtjylland, Anja Laursen.

Hun siger således:

- Jeg anerkender selvfølgelig, at der skal være en god tone. Det har bare ikke noget at gøre med hverken konflikten eller covid-19. Det handler om, at vi har et underfinansieret sygehusvæsen, så det synes jeg er en uheldig melding. Jeg er glad for, at den siden er blevet modereret.

Hun kalder opslaget 'mislykket'.

- Opfatter du så bare opslaget som fejlslagen kommunikation eller som et bevidst forsøg på at bebrejde sygeplejerskerne?

- Jeg synes, det essentielle er, at det er embedsværket og direktionens ansvar at gå videre til systemet over dem, politikerne, når sundhedsvæsnet ikke hænger sammen, i stedet for at sende den udad. Det er min forventning.

- Der er uden tvivl kommet et efterslæb efter strejken. Selvfølgelig. Ellers ville det med alt tydelighed vise sig, at strejken ikke har talt. Nu er det arbejdsgivers ansvar at handle på, at sundhedsvæsnet er underfinansieret, og at man har svært ved at fastholde et tilstrækkeligt antal sygeplejersker.

Anja Laursen mener desuden heller ikke, at regionens egentlige intention, at få danskerne til at have tålmodighed med sundhedsvæsnet, hører sig til lige nu.

- Jeg synes, det er beskæmmende, at man vil gå ud og mane til besindighed. Jeg synes ikke, der er behov for at mane til besindighed. Der er et behov for, at vi på tværs af partier, køn og brancher i Danmark tager en drøftelse af, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud, og det lønefterslæb, kvindedominerede grupper har.