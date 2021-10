Udvalgs-fup: Gruppeformænd vil droppe politisk 'skuespil'

Det har skær af rent skuespil, at der sidder 29 folketingsmedlemmer i alle Folketingets udvalg.

For politikerne behøver slet ikke troppe op til møder i udvalg, hvor de er medlem. I hvert fald ikke, hvis de ikke er ordførere på området.

Sådan har det lydt i kor fra et bredt udsnit af Folketingets partier, efter Ekstra Bladet i weekenden kunne afsløre, at Pernille Skipper er udeblevet fra knap 90 pct. af alle parlamentariske møder i Folketinget, siden hun blev mor for anden gang i august, men fravalgte barsel.

Og selvom flere politikere - som Ekstra Bladet også har kunnet beskrive - rent faktisk plejer udvalgsarbejdet i udvalg, hvor de ikke nødvendigvis er ordførere, så vil flere af Folketingets gruppeformænd nu gøre op med den struktur, der tvinger alle udvalg til at have 29 MF'ere som medlemmer.

- Det undrer helt ærligt også mig, fordi 29 mennesker kan jo ikke blive enige om noget som helst. Normalt er det en ordfører for et parti, der møder op, siger Venstres gruppeformand, Kasten Lauritzen, til Ekstra Bladets podcast, 'Ingen Kommentarer'.

- Venstres synspunkt er, at vi skal lave udvalgsstrukturen om. For det stresser et nyvalgt folketingsmedlem at skulle sidde i otte udvalg. Jeg ved jo ikke, hvorfor nogen er så vilde med at sidde i udvalg. Men jeg tror, det handler om. at ude i landet, der kan man få lov til at markedsføre sig med, at man sidder i et udvalg og så kan man udtale sig om noget, som de måske ikke egentlig har afgørende indflydelse på, siger Karsten Lauritzen.

Lauritzen kalder det 'skuespil', at 900 udvalgsposter skal besættes af 179 MF'ere.

- Man bliver simpelthen nødt til at reducere alle de her udvalg, og det skuespil, som der ligger i det. Jeg synes egentlig ikke, at det er fair og rimeligt over for folketingsmedlemmer, at de skal sidde i enormt mange udvalg. Men mere vigtigt er det ikke fair over for borgerne, at man bygger sådan et system op, hvor det ser ud, som om man har indflydelse på en masse ting.

Ekstra Bladet erfarer, at der lige nu pågår drøftelser blandt alle Folketingets gruppeformænd om en mulig ændring af udvalgsstrukturen.

Også DF-gruppeformand Peter Skaarup er enig i, at arbejdet skal nytænkes:

- Ja, jeg synes, det bør laves om. Jeg synes, der er alt for mange medlemmer af de her udvalg.

Skaarup er dog ikke enig i, at man kan kalde de stående folketingsudvalg for 'skuespil'.

- Jeg synes, de er vigtige. Men det er jo i folketingsudvalgene, at man dokumenterer det her arbejde og de spørgsmål, der stilles. Og så skal ministeren under ministeransvar. Så det er noget andet end i et ministerium. Så det er vigtigt.

- Man kunne jo lave det som i gamle dage. Der var 17 medlemmer af de fleste udvalg og så nogle stedfortrædere, siger Peter Skaarup som sit bud på en fremtidig struktur.

Artiklen fortsætter under ...

Begge gruppeformænd er enige om, at der bør være mere kontrol med, om folketingsmedlemmer også rent faktisk dukker op til udvalgsarbejdet.

- Jeg har foreslået på Venstres vegne, at man skal føre noget statistik, så man kan se, hvem der møder op, siger Karsten Lauritzen.

- Det vil være oplagt, og der kan jeg godt forestille mig, at vi kigger til det norske Storting, hvor udvalgene også har mere magt.