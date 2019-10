Udvalgsformand: Jeg har IKKE fadøl i hånden

Velfærden i Rødovre holder kun skindet på næsen, fordi kommunen er på ekstrabevilling fra staten.

Ikke desto mindre kan Ekstra Bladet i dag beskrive, hvordan kulturudvalget i Rødovre Kommune har besøgt Den Blå Lagune i Island for skatteborgernes penge.

Lene Due bedyrer, at hun ikke drikker fadøl på dette billede.

Pengegriseri i fattigkommune: Højt skum i Den Blå Lagune

Lene Due (S) er formand for kulturudvalget. Hun står ved udgifterne til Island-rejsen.

- Vi valgte, fordi vi er ved at bygge Vestbadet om og alt muligt, at se en anden form. Jeg ved godt, vi ikke kan lave en Blå Lagune i Rødovre. Hvordan indretter vi omklædningsrum, og hvordan man får det flow til at køre og sådan nogle ting. Så jeg synes ikke, det er uden for vores område at tage i Den Blå Lagune.

- Og det var bedst at se den med en fadøl i hånden?

- Jeg har ikke nogen fadøl i hånden. Det ved jeg ikke, hvor du har fra.

- Det har jeg ellers et billede af.

- Det er ikke en fadøl, jeg har i hånden.

- Men der lå jo et billede på Pia Hess Larsens (udvalgets næstformand, red.) Facebook-side ...

- Det er jeg også rigtig ked af, der gjorde.

- Så dér, hvor du holder et glas højt op i luften, det er så ikke en fadøl?

- Nej. Jeg skal slet ikke udtale mig om, hvad de andre har i glasset.

- Jeg skal være sikker på, vi taler om det samme billede?

- Ja, dernede i vandet. Man drikker faktisk slet ikke fadøl i Den Blå Lagune. Det kan jeg sige. Da jeg er nede i vandet har jeg heller ikke en fadøl i hånden. Det er rigtigt, vi får det allesammen i sådan et plastikglas, som man får, når man er på festival.

- Synes du, det er i orden at sende en regning på 10.500 kroner videre til borgerne i Rødovre for jeres besøg?

- Hvis vi havde foretaget os noget andet, så havde det også kostet penge. På den sidste tur jeg var på, var vi eksempelvis inde og se ballet. Denne her gang vælger vi så om aftenen at gå i Den Blå Lagune.

- Synes du, det er i orden at bestille en bøf til 450 kroner?

- Jeg er ikke klar over, at der er bestilt en bøf til 450 kroner.

- Det kan man se af bilagene. Det er bare at omregne fra islandske kroner ...

- Det kan være, vi har divideret forkert. Jeg har ikke været klar over, at der har været købt bøffer til 450 kr., siger Lene Due.

Udvalget skulle lære om -Islands målrettede forebyggelsesindsats mod rygning, alkohol og stofmisbrug blandt børn og unge' i klubber og foreninger, lyder det i en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået i bilag og dokumenter knyttet til turen.