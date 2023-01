Udvisningerne fortsætter efter brev-brøler

Myndighederne fortsætter med at smide briter ud, til trods for at regeringen er i gang med at overveje, om det er en fejl

Selvom regeringen overvejer, om den skal kaste en redningskrans til de mange briter, der er ved at blive smidt ud af Danmark, fortsætter myndighederne med at smide dem over bord.

Sagsbehandlingen af de knap 300 britiske statsborgere, som efter brexit søgte for sent om at måtte blive i Danmark, bliver således ikke sat på pause, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til Ekstra Bladet.

Det til trods for, at ministeren på området har erkendt, at dele af forløbet har været ærgerligt, og at regeringen derfor vil se på, 'om det skal give anledning til tiltag over for de berørte personer'.

Kæmpe brøler

Ekstra Bladet har afdækket, hvordan flere briter aldrig modtog tre orienteringsbreve, som havde til opgave at oplyse om, hvornår de skulle søge om at forny deres opholdstilladelse efter brexit.

Det har medført, at mange søgte for sent og derfor enten står til at blive udvist eller allerede er blevet tvunget ud af landet. For mange betyder det et farvel til venner, kærester, arbejde og det liv, de har opbygget i Danmark.

Avisen har ligeledes afdækket, at det ikke er et spørgsmål om, at brevene i enkelte tilfælde ikke er nået frem. Fejlen er derimod systematisk; ingen af de briter, som ankom til Danmark efter 31. januar 2020, har fået dem.

Britiske Philip Russell er en af dem, som står til at skulle forlade Danmark. Han søgte fire dage for sent, fordi han aldrig fik orienteringsbrevene. Foto: Jonas Olufson

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) holdt indtil for nylig fast i, at briterne måtte sejle deres egen sø. Men så fik piben en anden lyd.

Nu overvejer regeringen, om man skal hjælpe de briter, der er blevet ramt af myndighedernes brev-brøler. Mens regeringen er i tænkeboks, fortsætter udvisningerne imidlertid - med store konsekvenser til følge:

- Det her skulle have været det lykkeligste år i mit liv. Jeg skulle starte et nyt liv med min forlovede i et nyt land, vi skulle have været gift, vi skulle have nydt livet.

- Men nu er vi fanget i et bureaukratisk helvede, har britiske Philip Russell, der er forlovet med danske Frederikke, tidligere udtalt.

Svarer ikke

I Philip Russells tilfælde søgte han fire dage for sent, netop fordi han ikke var blevet oplyst om ansøgningsfristen.

- Da jeg så afslaget, var jeg målløs. Jeg kunne ikke fatte, at hele mit liv kunne blive ødelagt af en bureaukratisk banalitet, sagde han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, hvornår de mange briter får at vide, om de er købt eller solgt. Uden held:

'Der pågår lige nu et arbejde i ministeriet med at se på reglerne på området, og dernæst vil regeringen tage stilling til, om det skal give anledning til tiltag over for de berørte personer,' svarer Udlændinge- og Integrationsministeriet således til avisens spørgsmål.