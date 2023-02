Udvist influencer var på vej til lufthavnen: Så ringede de

Amerikanske Christina Markus havde netop lynet lynlåsen på sin rejsetaske og skulle til at tage mod lufthavnen, da beskeden kom:

Hun skulle ikke forlade Danmark alligevel.

- Jeg var i chok, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Den 22-årige influencer havde ellers fået ordre på at forlade Danmark senest 18. februar. Der var således få timer til, at hendes fly skulle lette, da hendes danske mand torsdag i sidste uge blev ringet op af myndighederne.

De meddelte ham, at Christina Markus har fået lov til at blive i landet, mens hendes klagesag bliver behandlet.

Det er en proces, som kan tage op til 14 måneder. Og det har givet nyt håb til det dansk-amerikanske par, som fik afslag på familiesammenføring, fordi de er under 24 år gamle.

- Der er jo en reel chance for, at jeg når at blive gammel nok, inden de når at blive færdige med at behandle klagen, siger Christina Markus.

Især den korte udrejsefrist tog hårdt på Christina Markus. Hun fik kun 14 dage til at pakke alt sammen og forlade sit liv i Danmark. Foto: Linda Johansen

1,7 millioner følger med

Christina Markus bor i Birkerød med sin mand, Jakob Green, der er 23 og læser datalogi. Hun er i færd med at lære dansk og har med egne ord 'aldrig modtaget en øre' fra den danske stat.

Hun kan desuden leve af at lave indhold til sine sociale medier; 1,7 millioner TikTok-brugere følger således hver dag med parrets liv i Danmark, og sidste år rullede historien om deres kærlighed over skærmen i tusinder af danske hjem, da de deltog i tv-programmet 'Grænseløst forelsket'.

I fremtiden er drømmen dog at skrue ned for influencer-tilværelsen og arbejde som folkeskolelærer - et erhverv, Christina Markus også er uddannet til fra et amerikansk college.

Skulle rejse ud i et år

Det er den såkaldte 24-års-regel, som er årsag til, at parret trods alt det har fået afslag på at måtte bo sammen i Danmark.

Reglen har eksisteret siden 2002 og betyder, at i et ægteskab mellem en dansker og en udlænding skal begge være fyldt 24 år, for at sidstnævnte kan få opholdstilladelse.

I Christina Markus' tilfælde betød reglen altså i praksis, at hun skulle rejse ud af Danmark og opholde sig i USA i næsten et år, før hun måtte komme tilbage hertil og søge om opholdstilladelse på ny.

- Det slipper vi heldigvis for nu, siger hun lettet.

Det dansk-amerikanske par har fået nyt håb for deres fremtid i Danmark. Men intet er endnu sikkert. Foto: Linda Johansen

Har vakt debat flere gange

Siden sin indførsel er reglen, der har til formål at forhindre arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber, jævnligt blevet debatteret.

Den spøgte således under regeringsforhandlingerne i 2011, og i en rundspørge fra 2015 udtalte Venstre, der var med til at indføre reglen og i dag sidder i regering, at reglen skulle moderniseres, så den 'ikke rammer dem, den ikke skal'.

I dag er blandt andre Radikale Venstre fortalere for at få loven gjort mere fleksibel. Men selvom den flere gange har vakt debat, er der lige nu ikke udsigt til, at den bliver ændret.

Det er svært at forstå, synes Christina Markus.

- Hvis reglerne er så ubøjelige, som det er tilfældet her, så ender Danmark jo med at skyde sig selv i foden.