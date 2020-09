Udviste asyl-ansøgere undgik øen: Nu stiger kriminaliteten

Udviste udlændinge kunne ånde lettet op efter Mette Frederiksens valgsejr sidste år.

De skulle alligevel ikke flyttes fra Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording til den øde ø Lindholm i Stege Bugt.

Regeringen har ikke siden præsenteret en plan for, hvor de så skal hen, og i mellemtiden har den kriminalitet, der udgår fra Kærshovedgård, grebet om sig.

Det viser en aktindsigt fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Siden partierne i rød blok præsenterede sit såkaldte 'forståelsespapir' i juni 2019, har politiet rejst 86 sigtelser mod beboerne for blandt andet vold, hærværk, tyveri og hashhandel.

Til sammenligning er det lige så mange, som politiet rejste i løbet af de første to et halvt år efter centrets åbning i 2016.

Går ud over lokalsamfund

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i alle sigtelser fra 1. januar 2019 og frem til nu.

I den periode har politiet rejst 127 sigtelser.

FAKTA: 127 sigtelser på 20 måneder De godt og vel 200 beboere på Kærshovedgård er meget forskellige: Nogle er lovlydige, men afviste asylansøgere. Andre er udvisningdømte kriminelle og folk på såkaldt 'tålt ophold' i Danmark. Det er et mindretal af beboerne, der står bag den kriminalitet, der som udgår fra Kærshovedgård, oplyser politiet. Siden starten af 2019 og frem til august i år har politiet rejst 127 sigtelser mod beboerne: Til sammenligning rejste politiet 85 sigtelser fra foråret 2016 til efteråret 2018. Sigtelserne i de seneste 20 måneder omfatter blandt andet: - Tyveri: 41 - Narko/hash: 30 - Vold (herunder grov vold): 7 - Hærværk: 15 - Trusler på livet/mod folk i offentlig tjeneste: 8 Vis mere Luk

Og langt det de fleste af forholdene er begået uden for centrets hegn - ude i de omkringliggende samfund.

Topscoreren er Herning, hvor politiet 36 gange har skredet ind over for især butikstyverier og hashhandel. Dernæst kommer Bording og Silkeborg.

37 forhold om især vold og trusler er foregået inde på Kærshovedgårds eget område, viser aktindsigten.

Ingen plan

Især De Radikale var imod idéen om at bruge 759 millioner på at omdanne Lindholm til et opholdssted for kriminelle udlændinge og folk på tålt ophold.

Partiets leder, Morten Østergaard svømmede endda ud til øen i protest mod idéen, blandt andet med den begrundelse, at de mange penge skulle bruges på at forebygge bandekriminalitet.

Og med Mette Frederiksens valgsejr blev ø-planen skrinlagt.

Til gengæld lovede regeringen at finde en anden løsning. De kriminelle udlændinge skulle ikke blive på Kærshovedgård, hed det sig.

Siden da er intet sket.

S: Rub neglene, Tesfaye

Og Socialdemokratiet i Ikast-Brande Kommune opfordrer nu deres partifæller på Christiansborg til at 'rubbe neglene' og finde på noget.

- Det vigtigste for mig er, at de her folk skal sendes hjem. Og så synes jeg, at man skal have fundet et mindre centralt sted, for jeg hører, at primært Bording er presset, siger Frank Heidemann, der er 2. viceborgmester for Socialdemokratiet i kommunen.

Socialdemokraten Frank Heidemann, der er 2. viceborgmester i Ikast-Brande Kommune, synes, at regeringen skal til at gøre noget med Kærshovedgård. Foto: Bjarke MacCarthy/Socialdemokratiet

- Skal Mathias Tesfaye (integrationsminister, red,) se at få rubbet neglene og finde et andet sted?

- Ja, det synes jeg faktisk, at han skal. Jeg ved godt, at der er corona og alt det der, men det synes jeg da, siger Frank Heidemann.

- Kan det ligge hos jer?

- Det ligger forkert her. Men jeg ved ikke, hvor det så skal ligge.

Minister: Vi arbejder på en løsning De 759 millioner, som partierne i blå blok afsatte til at opføre et udrejsecenter på øen Lindholm, er nu brugt på andre ting. Og fungerende integrationsminister, Kaare Dybvad (S), erkender, at man ikke har et færdigt alternativ i skuffen. Derfor er der stadig beboere på Kærshovedgård. 'Jeg forstår fuldstændig, at det kan skabe utryghed at skulle bo tæt på folk, der er dømt for kriminalitet, og som ikke har nogen fremtid i Danmark', skriver han i en mail til Ekstra Bladet. 'Men vi skal også føre en politik, hvor vi bruger pengene fornuftigt. Den tidligere regerings planlagte center på øen Lindholm var en meget dyr løsning. Det ville have kostet en million kroner om året per asylansøger at drive centret - det er over tre gange så meget, som det koster at have en person indkvarteret på et udrejsecenter i dag. 'Det ville være spild af penge. Regeringen arbejder derfor på en anden og bedre løsning, for vi har på ingen måde glemt planerne om et nyt udrejsecenter', skriver han. Vis mere Luk