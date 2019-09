Uenig med V-kolleger: Forhastet at melde ud om Støjberg

Jan E. Jørgensen mener, det er for tidligt at melde ud om et bud på en kommende næstformand, efter flere af kollegerne i Venstre har kørt Inger Støjberg frem som kandidat

En af Inger Støjbergs skarpeste interne kritikere i Venstre kritiserer nu sine kolleger for at gå ud og køre den kontroversielle Venstre-kvinde i stilling som næsformand.

- Jeg forstår ikke de af mine kollegaer, der finder det betimeligt at gå ud at sige, hvem de synes skal være næstformand, siger folketingspolitikeren Jan E. Jørgensen ifølge Berlingske.

- Det er mandag morgen, og alt det her skete i weekenden. Det er meget forhastet også at skulle finde næstformand allerede nu. Det har gennem noget tid ligget i kortene, at Jakob skulle være ny formand, og han ville da også være et ganske glimrende bud. Men jeg synes altså lige, vi har brug for lidt tid til at finde ud af, hvem der skal være næstformand, siger Jan E. Jørgensen.

Dermed er Jan E. Jørgensen uenig med en række af sine kolleger.

Her er et overblik over de folketingsmedlemmer og andre ledende skikkelser i Venstre, som vil have Støjberg til at stille op som næstformand i partiet:

Marcus Knuth, folketingsmedlem

'Jakob og Inger som makkerpar minder mig om 'Sjællands ynde og Jyllands vælde', som vi så smukt synger i Den Danske Sang. De vil nemlig kunne favne hele Venstre og hele Danmark - både geografisk og politisk', skriver Marchus Knuth, der i flere år har været en af Støjbergs tro væbnere i Venstre.

Michael Aastrup Jensen, folketingsmedlem

- Jeg peger personligt på Inger Støjberg. Hun er en kæmpe kapacitet for vores parti, siger Aastrup til DR.

Sophie Løhde, folketingsmedlem

- Jeg er ikke i tvivl om, at Inger Støjberg kunne blive en rigtig god næstformand for Venstre, lød det søndag fra Sophie Løhde i forbindelse med, at hun selv bekendtgjorde, at hun ikke stillede op til posten.

Erling Bonnesen, folketingsmedlem

- Hun kunne bestemt være et godt bud. Men det skal jo så være op til Inger Støjberg og eventuelt andre at melde ud, om de vil stille op, siger Bonnesen til DR.

Carsten Kissmeyer, folketingsmedlem

- Inger Støjberg er et godt bud på vores nye næstformand – måske i en konstruktion, hvor vi har to næstformænd, siger Kissmeyer ifølge DR.