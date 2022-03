Uenighedslisten: Klapper i på stribe

To af Enhedslistens frontfigurer har ved flere lejligheder taget den røde hammer frem og banket partifæller på plads.

Først folketingsmedlem Christian Juhl og senere Mikael Hertoft, der er talsperson for partiets internationale udvalg og en central person i partiets hovedbestyrelse.

I første omgang var det Mai Villadsen, der to gange på Twitter på det kraftigste tog afstand fra de to profilerede medlemmers udtalelser om, at Ukraine også har et ansvar for krigen.

Og torsdag var det så Pernille Skippers tur til at sætte tingene på plads i et interview med P1 Morgen.

- Jeg har sjældent hørt noget, som er længere fra skiven. Det er ikke bare forkert. Det er tæt på noget, der minder om victimblaming, og det er ikke en god situation og fuldstændig i strid med Enhedslistens politik. Hvis man siger noget andet, end at Putin og Rusland ene og alene er ansvarlig for det her, så udtaler man sig imod partiets holdning.

- Det er meget, meget alvorligt, at der bliver sået tvivl om Ukraines suverænitet, og så er det jo næsten ikke til at bære, at der bliver sået tvivl om Enhedslistens politik på området. Men jeg kan jo ikke styre, hvad folk mener. Der er sikkert også nogle, der mener, at to plus to er fem, siger Pernille Skipper.

Derudover forklarer hun, hvordan hun ikke havde hørt andre i partiet med samme holdning som Juhl og Hertoft,

Hovedet i busken

Og det har tilsyneladende virket for Pernille Skipper og Mai Villadsen.

Ekstra Bladet har forsøgt at rette henvendelse til samtlige medlemmer af folketingsgruppen, hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i partiet, men uden held.

Derudover fangede vores reporter foran Folketingssalen blandt andre Rune Lund, Søren Søndergaard, Peder Hvelplund, Søren Egge, Christian Juhl og Jakob Sølvhøj, men fra hver og én blev det et stort 'nej tak' til at svare på et par spørgsmål om Ukraine.

Også Mai Villadsen har i flere dage afvist at give interview med Ekstra Bladet og henviser til svaret på Twitter.

Nato eller ej?

Foruden spørgsmålet om Ukraines rolle i krigen og danske våben sendt til landet så spøger spørgsmålet om Danmarks medlem af Nato også hos EL.

I Enhedslistens principprogram står der sort på hvidt beskrevet, hvordan partiet er imod et dansk medlemskab af Nato, men det er tæt på umuligt at få et svar fra Mai Villadsen, om det stadig er aktuelt, når man tager situationen i Ukraine i betragtning.

- Vi taler ikke for at melde os ud af Nato i morgen. Vi synes, at man skal lave et andet forsvarssamarbejde med andre målsætninger og visioner, når vi står i en anden situation, og når der er et reelt alternativ.

- For man kan jo selvfølgelig ikke bare gå ud i et vakuum som Danmark. Det ville være hovedløst, siger Mai Villadsen til Altinget uden at afsløre, hvornår Danmark så skal ud af Nato.