Uffe Elbæk stopper som politisk leder af Alternativet

Uffe Elbæk, leder og stifter af Alternativet, stopper 1. februar næste år som politisk leder af partiet.

Det meddeler Alternativet. Han fortsætter i Folketinget.

'Vores historie er kun lige begyndt og vores potentiale er så stort. Også større end det, jeg selv har indfriet som politisk leder. Så: Der er altid et alternativ – også til mig som politisk leder', skriver Uffe Elbæk i et nyhedsbrev til partiets medlemmer.

'Tak for rejsen indtil videre. Den har været af det stof, som drømme er gjort af. Det har været en kæmpe ære at repræsentere alle jer som politisk leder for Alternativet.'

Elbæk stiftede Alternativet i 2013 og har været leder lige siden.

Hård kritik

Efter nogle år med medvind i partiet kommer Uffe Elbæks exit fra det grønne parti dog efter et år, hvor en række negative sager har sat deres spor.

Blandt andet er Elbæk blevet kritiseret voldsomt fra internt hold for at køre partiet som sit personlige projekt. Det skete blandt andet i Ekstra Bladet før årets folketingsvalg.

Valget endte som en kæmpe mavepuster, hvor partiet blev halveret i mandattal.

Tidligere har sager om sexchikane og upassende opførsel også skabt uro internt på partigangene.

