Uffe Elbæk vil ikke deltage i fællesmøder i rød blok

Løbet er kørt.

Så kort kan Uffe Elbæks vurdering af mulighederne for at skabe fælles fodslag i rød blok inden det kommende valg opsummeres.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, har ellers opfordret sin socialdemokratiske kollega, Mette Frederiksen, til at række hånden ud til de øvrige partier i oppositionen.

Men Alternativets politiske leder siger til Politiken fredag, at han ikke har tænkt sig at møde op, hvis han skulle blive inviteret til forsoningsmøder.

- Jeg må sige, at tiden er forpasset i forhold til det, der bliver lagt op til fra blandt andet Pia Olsen Dyhrs side om, at Mette Frederiksen skal samle oppositionen.

- Det vil for mig være meget besynderligt at skulle snakke et projekt op, som ikke er reelt, siger han til avisen.

Uffe Elbæk begrunder sin holdning med, at Mette Frederiksen grundlovsdag bekendtgjorde, at hendes førsteprioritet er en socialdemokratisk etpartiregering.

Det opfatter han som et frihedsbrev til at gå egne veje, og det har Alternativet så også gjort ved at pege på Elbæk selv som ny statsminister.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, ærgrer sig over Uffe Elbæks udmelding.

- Det er rigtigt meget, vi er enige om. når det gælder klima og miljø, velfærdssamfundet og vores uddannelser.

- Der er det da fornuftigt, at man sidder i samme rum og taler om det, siger han.