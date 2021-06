Uffe fanget i Facebook-hykleri

- Jeg kan ikke få det præsenteret uden at handle på det, sådan sagde Uffe Elbæk, som i 2019 lukkede sin personlige profil i protest mod Facebooks brug af data til Aftenshowet.

- Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over, sagde Elbæk efter at have set en dokumentar om, hvordan Facebook bruger data politisk.

Elbæks kritik går på, at Facebook bruger data til at påvirke politiske valg blandt andet i USA i 2016, da Donald Trump blev valgt.

Men partiet Frie Grønne, som han er medstifter af, sender hver måned over 60.000 kroner til Facebook mod at annoncere på det sociale medie.

Det tyder ikke på, at Uffe Elbæk vender tilbage. Tidligere i år forlod han også det Facebook-ejede sociale medie Instagram af 'samme årsager', som han forlod Facebook i sin tid.

MF'eren gjorde det her klart, at årsagerne er 'personlige, men mest af alt politiske'

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Kun overgået af S

Kigger man på andre partier i Danmark, bruger de langt færre penge end Frie Grønne på at annoncere på Facebook.

Enhedslisten, Nye Borgerlige, Alternativet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har alle brugt færre penge på Facebook-annoncer over de seneste to år, end Frie Grønne har brugt på ni måneder.

Socialdemokratiet er det eneste parti, der overgår Elbæks parti, når det gælder beløb spenderet på Facebook-annoncer.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Så meget bruger partierne på Facebook-annoncer hver måned Socialdemokratiet: 73.000 kroner Frie Grønne: 62.000 Venstre: 51.000 Konservative: 29.000 SF: 25.000 Liberal Alliance: 22.000 Dansk Folkeparti: 17.000 Enhedslisten: 11.000 Alternativet: 6000 Nye Borgerlige: 5000 Radikale Venstre: 1400 Kristendemokraterne: 67 Kilde: Facebooks annoncebibliotek (tal fra 15. april 2019 til og med 6. juni 2021) Vis mere Vis mindre

'Min personlige prioritering'

Hvordan kan det være, at dit parti bruger en halv million på at annoncere på Facebook, når du selv har slettet din profil?

'Ja, jeg slettede min Facebook-profil, ligesom jeg i øvrigt har givet mig selv en pause fra Instagram. Om jeg vender tilbage, afhænger af Facebooks moral og etik fremadrettet. Det er min helt personlige prioritering', skriver Uffe Elbæk i en sms til Ekstra Bladet.

Du skriver, at det er 'personligt men mest af alt politisk' på Instagram ...

'Det er min personlige beslutning i forhold til mine personlige SoMe platforme. Det var jo en rimelig heftig beslutning som politiker at sige farvel til ens små 60.000 følgere'.

Men hvis det primært er af politiske årsager, hvorfor bruger I så alle de penge på Facebook-annoncer i dit politiske parti?

'Det har jeg svaret på. Og det har Sikandar (Siddique red.) svaret på. Og Niko (Grünfeld red.) tilsvarende'.

Hvis det var en 'heftig beslutning' at lukke din Facebook-profil, hvorfor vælger du så ikke som politiker at bruge din personlige profil, når Facebook er så stort et aktiv for dit parti, at I bruger flere penge end størstedelen af de andre partier?

'Er der noget, som er uklart i mine tidligere svar?'

Sikandar Siddique får pris: Giver 620.000 kroner til sit eget parti