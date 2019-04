Uffe tæsker løs på interne kritikere: - Uværdigt!

Uffe Elbæk uddyber efter sin politiske beretning synet på Alternativets interne uroligheder.

- Du leverer også i din tale en bredside mod de interne kritikere, der de seneste måneder har været i Alternativet. Du kaldte det bl.a. uværdigt, at der er påstande om regnskabsrod. Er der ikke plads til debat i Alternativet?

- Jo, jeg vil gerne have endnu mere politisk debat. Jeg oplever, at det handler om personkonflikter. Jeg synes, det er dybt problematisk, at man deler rygter, som i min optik stadig er udokumenterede. Det skaber en helt forkert måde at tale med hinanden på i Alternativet. Så jeg bliver nødt til at sige, at vi skal trække en streg i sandet.

- Og hvordan skal den streg så trækkes?

- Vi skal være tydeligere på, hvad der er til diskussion, og hvad der ikke er til diskussion. Det er ikke til diskussion at dele rygter, som ubegrundet. Det er fuldstændig forståeligt, at man kan have antagelser om noget har foregået eller ej. Men lige så snart, man har formuleret antagelsen, så skal man arbejde og finde ud af, om det er fakta. Jeg synes som sagt, det har været problematisk.

- Hvad siger du så til påstandene? Vi har endnu ikke hørt fra dig selv?

- Jeg afviser dem fuldstændigt. Det er fuldstændig ubegrundet. Det er min holdning.

- Hvad siger du til det medlem, der kalder jeres organisation for dysfunktionel?

- Jamen, prøv nu at se bag dig. Er det en dysfunktionel organisation? Nej, det er det ikke. Er det en perfekt organisation? Nej, det er det ikke. Men vi har stadig en ambition om at udvikle en ny politisk kultur. Og det er svært, for alle der kommer ind i Alternativet, kommer fra gamle kulturer.