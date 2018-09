Uffes nye håb: Meldte sig ud af partiet

Alternativets leder og statsministerkandidat Uffe Elbæk får ikke just nogen loyal partisoldat ind som erstatning for sin tro væbner Josephine Fock, der forlader Folketinget.

Faktisk har Vibeke Genefke, der træder ind i stedet for Josephine Fock som fjerdesuppleant i Østjyllands storkreds, været meldt helt ud af Alternativet ind til for ganske nylig.

Udmeldelsen af Alternativet kom efter kommunalvalget sidste efterår. Det bekræfter partiets landsformand Michael Jellesmark over for Ekstra Bladet.

Se også: Medstifter af Alternativet forlader Folketinget

- Det er korrekt, at hun har været meldt ud af partiet efter kommunalvalget i november. Men nu er hun medlem af partiet igen.

- Er den indmeldelse kommet i forbindelse med, at I har ringet til Vibeke Genefke for at tilbyde hende en plads i Folketinget som suppleant?

- Det skal jeg lade være usagt, siger Michael Jellesmark og henviser til partiets sekretariatsleder Esben Sloth.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Esben Sloth til denne artikel.

Gruppeformand René Gade bekræfter dog, at indmeldelsen er kommet for ganske nyligt.

- Det er sket for ganske nylig, og jeg mener, at det først er sket, efter hun er blevet spurgt, om hun ville afløse Josephine Fock i Folketinget, siger René Gade til Ekstra Bladet.

- I havde en del møgsager sidste efterår. Hvorfor meldte hun sig ud der?

- Det kan jeg ikke svare på. Det har Vibeke ikke fortalt over for mig, da jeg talte med hende. Men jeg er helt tryg ved, at Vibeke går fuldt ind i projektet med Alternativet og Uffe som statsministerkandidat.

- Er det ikke et kuriosum, at I må bede jeres suppleanter genindmelde sig i partiet, inden de kommer tilbage?

- Det har ikke noget med mig at gøre. Der er et armslængdeprincip. Og det er vores hovedbestyrelse, der står for det, siger René Gade.

Møgsager sidste år

Alternativet var sidste efterår - op til kommunalvalget - ude i et stormvejr med en række møgsager om de interne forhold i partiet.

Blandt andet kom det frem, at en medarbejder, der var anklaget for seksuelt overgreb, var blevet opsagt. Kort tid efter blev han imidlertid genansat i et udlandsprojekt af den samme medarbejder, der havde fyret ham.

Derudover kom det også frem, at partiets daværende pressechef havde sendt en opfordring ud på mail til medlemmer af partiet om, at de skulle sende billeder af 'deres pik i slap tilstand', som skulle bruges til en penis-collage. Uffe Elbæk støttede ideen, men ideen blev hurtigt trukket tilbage.

Det har ikke trods flere henvendelser været muligt at få en kommentar fra Vibeke Genefke selv, der først begynder som folketingsmedlem 1. november.

Over for netavisen Pio afviser hun dog at kommentere sagen yderligere.

Josephine Fock, der var med til at stifte Alternativet, har afsløret, at hun forlader Folketinget for at blive direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp.