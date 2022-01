'Ufint' og 'dårlig stil': Tulles hævn

Det kar skabt utilfredshed i Messerschmidt-lejren, at Thulesen Dahl har holdt favoritten som kommende DF-formand ude i kulden under afgørende forhandlinger

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har få dage før sin afgang skabt vrede i Morten Messerschmidts lejr.

Baggrunden er, at Kristian Thulesen Dahl på sin formandstids faldereb er i fuld gang med at lande en omfattende økonomisk aftale, der skaffer flere hænder på arbejdsmarkedet.

Dermed står DF i den aparte situation, at den afgående formand kan sætte markante aftryk på en aftale, som vil række flere år ind i fremtiden, og som dermed vil have stor betydning for det fundament, hans afløser skal arbejde ud fra.

Kristian Thulesen Dahl har imidlertid ikke gjort sig de store anstrengelser for at inddrage favoritten ved det kommende formandsvalg, Morten Messerschmidt, i de afgørende forhandlinger. Og det har skabt utilfredshed i Messerschmidt-lejren.

Hverken Messerschmidt eller nogen af hans støtter ønsker at udtale sig om sagen til citat. Men når mikrofonen er slukket, lyder betegnelser som 'ufint' og 'dårlig stil', når Thulesen Dahls ageren skal karakteriseres.

Kristian Thulesen Dahl har i 11. time skabt utilfredshed i Messerschmidt-lejren. Foto: Ernst van Norde

På frysepunktet

I forvejen er forholdet mellem Thulesen Dahl og Messerschmidt på frysepunktet oven på de seneste måneders opslidende magtkampe i partiet. Nu er Thulesen Dahl i færd med at levere en afskedssalut til sin potentielle afløser, der betragtes som en åbenlys provokation fra Messerschmidts hold.

Kritikken fra Team Messerschmidt preller dog fuldstændig af på Kristian Thulesen Dahl.

'Bent Bøgsted (beskæftigelsesordfører, red.) og jeg forhandler på vegne af folketingsgruppen. Vi har et klart mandat. Senest bekræftet på gruppemødet tirsdag.'

'Ingen i gruppen har problematiseret noget i den forbindelse, så jeg ser ingen som helst grund til, at der skabes tvivl om, hvorvidt en aftale, der måtte indgås før søndag, også holder efter søndag.'

Kristian Thulesen Dahl understreger, at selvom han er fortid på formandsposten fra søndag eftermiddag, kan de øvrige partier regne med DF's ord under forhandlingerne.

'Man har nemlig altid kunnet regne med aftaler med DF!,' skriver han til Ekstra Bladet.

DF-næstformand Morten Messerschmidt. Foto: Foto: Philip Davali

Med på video

Kristian Thulesen Dahl fik tidligere på ugen konstateret corona. Det har imidlertid ikke afholdt ham fra at deltage i det afgørende forhandlinger om det øgede arbejdsudbud. DF-formanden har således været igennem til forhandlingslokalet via et videolink de seneste dage.

Bent Bøgsted, der har sekunderet den afgående formand under forhandlingerne, har bekendtgjort, at han støtter Morten Messerschmidts ene rival, Martin Henriksen, i formandskampen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan en aftale om et øget arbejdsudbud - med DF som underskriver - meget vel lande inden formandsvalget på søndag.

Men de afgørende forhandlinger kan også trække ud, så aftalen først kommer i hus i næste uge - altså når Kristian Thulesen Dahl er fortid som DF-formand.

Dermed kan Dansk Folkeparti stå i den særprægede situation, at den kommende formand står bag en aftale, som vedkommende i store træk ikke har forhandlet i hus.

Kan ikke stemme

Kristian Thulesen Dahl er afskåret fra at deltage i det ekstraordinære årsmøde søndag i Herning, da hans coronapas endnu ikke er gyldigt. Dermed har han heller ikke mulighed for at afgive sin stemme ved formandsvalget.

Hvem Kristian Thulesen Dahl støtter som ny formand, har han ikke meldt ud.

Kærkommen hjælp

Regeringen har nydt godt af Kristian Thulesen Dahls forhandlingsvilje i 11. time.

Uden hans sikring af det såkaldte velfærdsflertal havde regeringen simpelthen ikke kunnet vide sig sikre på hovedelementerne i aftalen, som skal sikre flere hænder på arbejdsmarkedet.

DF-formanden har på ingen måde optrådt som en stækket frontfigur, lyder det fra forhandlingslokalerne.

Dermed har han givet regeringen det nødvendige flertal, som har stækket Radikale Venstre og de konservative i forløbet.

Gok i nødden

Konkret vil virksomheder i en toårig periode få lov at hente udlændinge til en lavere løn, end det er tilladt i dag. Den nøjagtige beløbsgrænse indgår i de afgørende forhandlinger.

Regeringen har blankt afvist at lade topskatten indgå i forhandlingerne; en afvisning, som DF-formanden lever fint med.

Aftalen forventes også - trods borgerlige protester - at forhøje dagpengene i tre måneder for ledige, som har været på arbejdsmarkedet i længere tid.

Til gengæld får nyuddannede nok et gok i nødden, så de må leve med færre dagpenge, hvis de går fra studiet til ledighed.

