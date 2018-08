Uforbederlige slagsbrødre: Vil låse DF fast

De fleste skolegårde har to knægte, som bliver ved med at ryge i totterne på hinanden. Uanset hvor mange gange de har siddet og svedt foran inspektørens kontor.

I dansk politik er Liberal Alliance og Dansk Folkeparti de to slagsbrødre. Anders Samuelsen og Kristian Thulesen Dahl.

Som det seneste stød i den evindelige slagsudveksling kræver Liberal Alliance i forbindelse med partiets sommergruppemøde, at DF sværger troskab til blå blok, hvis der bliver blåt flertal efter folketingsvalget senere på året.

– Lad nu være med at spille hasard, lød det fra Anders Samuelsen direkte henvendt til Kristian Thulesen Dahl

– Hvis der er et borgerligt liberalt flertal, så må det ikke være sådan, at vælgerne risikerer at deres stemme bliver brugt til at bringe Mette Frederiksen til magten. Det ville være en katastrofe.

Mødes aldrig

Med den umiskendelige opfordring, forsøger LA at udstille DF’s dans med den ’socialdemokratisme’, der i den liberale jargon benævnes, som var det djævlen selv. Samtidig er det seneste skud på stammen i ordkrigen mellem DF og LA.

Det fælles blå fodslag mellem de to partiledelser kan da også ligge på et meget lille sted.

Kilder i begge partier bekræfter, at samarbejdet mellem Kristian Thulesen Dahl og Anders Samuelsen lægger fuldstændig dødt. De to mødes simpelthen aldrig på tomandshånd. Heller ikke den kommende valgkamp har hidtil bragt dem sammen. Kommunikationen mellem de to partiledere sker igennem statsministeren.

Anders Samuelsen vil da helst heller ikke tale om, hvorvidt han kunne støtte en V-DF-regering efter valget.

– Jeg går til valg på at fortsætte Venstre, Konservative, Liberal Alliance-regeringen. Jeg ser inden grund til eksperimentere med dronningerunder, som der bliver lagt op til (af Dansk Folkeparti, red.), siger han.

Simon Emil: Vi kommer med fred

Liberal Alliances nummer to hedder Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Og hvis Thulesen Dahl og Samuelsen er skolegårdens slagsbrødre, så er han kammeraten, der forsøger at overbevise gårdvagten om, at det hele skam bare er for sjov.

– Tror I oprigtigt, at I styrker det borgerlige Danmark med den her evindelige tenniskamp?

– Vi deltager ikke i nogen tenniskamp. I så fald må der være tale om stangtennis. Okay, det giver ikke mening. Stil lige spørgsmålet igen.

– Jeg påstod, der er en tenniskamp...

– Ja, men vi mener faktisk, at hvis der er overhovedet er tale om en kamp, så står vi på den samme side af nettet. Så handler det bare om, at vi skal skyde boldene på den rigtige måde, så vi får lavet nogle smash, så de andre laver fejl.

– Hvorfor starter I så den politiske sæson med at afkræve DF svar om muligt regeringssamarbjede og desuden sender den politiske ordfører i byen? Det er lidt hult, når du siger, der ikke er nogen kamp.

– Det mener jeg faktisk ikke, er rigtigt. Det, vi kommer ud med, er ikke en kamp. Det er en fredspibe. Vi siger, skal vi nu ikke besinde os sammen. Skulle vi ikke sige, vi garanterer, at vi også arbejder sammen på den anden side af et folketingsvalg, lyder det fra Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der har titel af økonomi- og indenrigsminister og ledelsesmedlem i LA.