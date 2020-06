- Uhørt barnepige-mentalitet

Sophie Løhde er langt fra tilfreds med, at regeringen ikke vil tillade bryllupper på eksempelvis lejede restauranter at fortsætte efter midnat

- Det er under al kritik, og jeg synes reelt, regeringen gør Folketinget til en børnehave ved, at to af regeringens ministre har indkaldt til drøftelser med Folketingets partier med et punkt på dagsordenen om, hvorvidt man kan holde fest efter midnat.

Sådan lyder kritikken fra Venstres politiske ordfører Sophie Løhde i kølvandet på, at regeringen ikke vil tillade bryllupper på eksempelvis lejede restauranter at fortsætte efter midnat.

Samtidig kalder hun det et udtryk for for en 'uhørt barnepigementalitet', og nævner, at ingen kan forklare logikken.

- Men giver det ikke mening med et stop for festen ved midnat, når man heller ikke må være på caféer eller værtshuse efter 24.00?

- Det har jo intet med nattelivet at gøre. Vi åbner jo ikke Crazy Daisy (diskotekskæde, red.) eller andre steder i nattelivet ved at give danskerne lov til at holde deres bryllupper og runde fødselsdage, siger hun til Ritzau.

Intet natteroderi

Mandag stod det klart, at hvis familiefesten, den runde fødselsdag eller brylluppet finder sted på en restaurant, på et hotel eller i de lokale selskabslokaler, så bliver der ingen natteroderi.

'Private arrangementer på restauranter og andre serveringssteder kan ikke finde sted i tidsrummet mellem kl. 24 og kl. 5,' fastslår Mette Frederiksen i et svar til Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Statsministeren begrunder sin strammelinje med, at hun frygter en glidebane, hvis bryllupper, runde fødselsdage og lignende får særlig tilladelse til at holde selskabslokaler og restauranter åbne efter midnat.

'Baggrunden for lukkereglen er bl.a., at natteliv først åbner i fase fire. Hvis der blev indført mulighed for at holde lukkede fester på restauranter, caféer, værtshuse osv. efter kl. 24, ville det kunne medføre en de facto-åbning af nattelivet.

Regeringen finder derfor ikke grundlag for at give mulighed for at afholde sådanne lukkede fester på restauranter, cafeer, værtshuse osv. efter kl. 24.'

Bryllupper skal slutte kl. 24