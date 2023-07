Ukraine bryder med russisk tradition og flytter julen

Ukraine har flyttet datoen for fejringen af julen i det krigsplagede land til 25. december i stedet for 7. januar, hvor den russiskortodokse kirke holder det.

Det sker som følge af en ny lov, der blev stemt igennem fredag.

Lovgivningen er med til at signalere en ukrainsk afstandtagen fra de russiske kirker i kølvandet på præsident Vladimir Putins invasion i februar 2022.

Den nye lovs formål er at 'opgive den russiske kulturarv om at fejre jul 7. januar', fremgår det af en udtalelse på det ukrainske parlaments hjemmeside.

- Den ubønhørlige og succesfulde kamp om identitet bidrager til ønsket fra enhver ukrainer om at leve sit eget liv med egne traditioner og højtider, lyder det yderligere.

Ukraine har været underlagt Ruslands spirituelle lederskab siden i hvert fald det 17. århundrede.

Men dele af den ukrainskortodokse kirke brød med Rusland i 2019 i protest mod annekteringen af halvøen Krim, der har stået på siden 2014.

Den russiskstøttede afdeling af den ukrainskortodokse kirke offentliggjorde også i maj sidste år, at man havde droppet forholdet til Rusland.

Ukraine har siden Ruslands invasion gjort flere ting for at tage afstand fra Rusland.

Blandt andet har Ukraine omdøbt flere gadenavne og byer, der oprindeligt var navngivet efter sovjetiske personer.

Rusland har selv trukket religion ind i krigen.

Blandt andet sagde Dmitrij Medvedev, tidligere præsident og viceformand for Ruslands sikkerhedsråd, at det 'hellige mål' med krigen er at bekæmpe det sataniske Vesten.

- Vi lytter til ordene fra vores skaber i vores hjerter og adlyder dem. Målet er at stoppe den øverste hersker af helvedet, lød det.