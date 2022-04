Ukraine forventer stor russisk offensiv mod østfront snart

Ukraine forventer, at Rusland snart vil indlede en stor offensiv i den østlige del af landet.

Det siger Oleksandr Motuzjanyk, talsmand for det ukrainske forsvarsministerium, ved en orientering mandag.

- Fjenden har næsten færdiggjort forberedelser på et angreb i øst. Angrebet vil begynde snart.

- Vi ved ikke præcis hvornår, men forberedelsen er næsten ovre, siger han.

Kampene vil også tage til i den sydlige del af landet, lyder vurderingen.

- Vi forventer, at intense kampe vil finde sted i disse territorier i den nære fremtid.

- Den ukrainske hær er klar, siger talsmanden.

Brandvæsnet forsøger at få styr på en brand, efter russiske bombardementer i Kharkiv, der ligger i den Nordøstlige del af Ukraine. Foto: Alkis Konstandtindis/Ritzau Scanpix

Han tilføjer, at Ukraine ikke kan sige præcis, hvornår det vil ske, og at vurderingen er baseret på kilder fra vestlige efterretningstjenester.

Ukraine har hidtil stået imod russiske offensiver mod hovedstaden Kyiv. Motuzjanyk siger, at nye russiske angreb mod Ukraine afhænger af, hvordan kampene i de østlige regioner udvikler sig.

Over de seneste uger har Ukraine opfordret borgere i landets østlige regioner om at forlade deres hjem og flygte, før de ventede russiske angreb begynder.

Mindst 57 personer døde sidste uge under bombardementer, der ramte en togstation i den østlige by Kramatorsk. Mange på togstationen ventede på at kunne flygte fra området.

I den sydøstlige del af landet ligger havnebyen Mariupol, som i over en måned har været belejret af russiske styrker, men ikke erobret.

Ukrainske soldater ved frontlinjen i Lugansk. Foto: Anatoli Stepanov/Ritzau Scanpix

Pro-russiske styrker hævder mandag at have vundet kontrol over havnen i den strategisk vigtige by.

Denis Pusjilin, der er russiskstøttet separatistleder i den selverklærede østlige udbryderregion Donetsk, siger, at man har kontrol over havnen.

Det er ikke uafhængigt bekræftet.

Han siger også mandag, at separatisternes styrker vil intensivere kampene i det østlige Ukraine. Det er Moskvas primære mål, fortæller han.

Tusinder af civile menes at være dræbt i Mariupol siden den russiske invasion.