Ukraine: 'Go fuck yourself'-flagskib ramt af missiler

'Moskva' er ramt.

Den russiske sortehavsflådes flagskib, 'Moskva' er ifølge guvernøren i Odesa, Maksym Martjenko, svært beskadiget efter to missilangreb natten til skærtorsdag. Det oplyser han på beskedtjenesten Telegram.

Ifølge Oleksij Arestovytj, præsident Volodymyr Zelenskyjs sikkerhedsrådgiver, er der i øjeblikket voldsom brand ombord på krigsskibet.

Omvendt hævder det russiske forsvarsministerium, at deres flagskib lider under følgerne af 'detoneret ammunition' ombord. Skibet er nu helt evakueret, oplyser russiske myndigheder.

'Moskva' fotograferet ved Istanbul i 2021. Foto: Yoruk Isik

Det er endnu uvist, hvad det præcise forløb har været.

Flere 'osint'-journalister (open source intelligence red.), der specialiserer sig i research baseret på billedmateriale og offentligt tilgængelig data, behandler eksplosionerne ombord på 'Moskva' som en realitet og bemærker, at 'Moskva' har udsendt nødsignaler.

Det bliver herudover bemærket, at 'Moskva' tilsyneladende ikke har benyttet det ombordværende missilforsvar til at værge for sig, hvis Ukraine - som hævdet - har affyret Neptun-missiler mod krigsskibet.

'Moskva' blev kendt allerede på krigen i Ukraines første dag, da en ukrainsk deling på Slangeøen i Sortehavet nægtede at overgive sig til besætningen ombord på det russiske skib.

Radiokommunikation mellem skibet og delingen på Slangeøen blev opfanget og udødeliggjort med ordene: 'Russisk krigsskib, knep jer selv' fra den ukrainske delingsfører.

Herefter var der tavshed på linjen, og i adskillige dage forventede Ukraines forsvar, at delingen var blevet dræbt af 'Moskva'.

Det viste sig imidlertid, at delingen blot var taget som krigsfanger, hvilket Ukraines flåde kunne bekræfte 28. februar.

