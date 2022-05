Ukraine ikke i nærheden

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Hvorfor er Nato så hurtig til at godkende optagelsen af Finland og Sverige, når Ukraine har banket på døren i årevis, men ikke er blevet optaget?

Vil Nato alligevel ikke kendes ved det Ukraine, som vi allesammen slås for og lider sammen med?

Niels Sørensen, Sorø

Kære Niels

Svaret er, at både Finland og Sverige opfylder alle optagelseskriterierne for at kunne blive medlemmer af Nato, herunder demokrati, ingen korruption, et solidt retssystem plus et veludrustet forsvar, som er tilpasset Natos standarder.

Disse krav opfylder Ukraine ikke. Det gjorde landet hverken før krigen eller nu. Ukraine har for eksempel store problemer med korruption og mafiagrupper.

Også på andre punkter er landet nødlidende, selv om præsident Zelenskyj gør en stor indsats og blandt andet blev valgt på et løfte om at bekæmpe korruption.

Det er derfor, vi støtter Ukraine både militært, humanitært og økonomisk.

Venlig hilsen Hans

Respekt!

Du skrev, at Grønland ikke stiller med folk til Forsvaret. Det er lodret forkert!

Der er adskillige grønlændere i både Hæren og Søværnet. Jeg var selv i Søværnet i 18 år, hvor jeg sejlede med andre grønlændere i alle årene.

Karsten Buranaphim, Nuuk

Kære Karsten

Beklager. Mit svar gik ikke på enkeltpersoner, der gør tjeneste i Forsvaret, men det forhold, at Grønland ikke opstiller samlede enheder.

Jeg har fuld respekt for de grønlændere, der stiller til frivillig tjeneste.

Venlig hilsen Hans

Det er jura som tæller

Hvordan kan rigsretssager være upolitiske? Det er et folketingsflertal, som bestemmer, hvem der skal for Rigsretten.

Så længe Mette F. har flertal, vil hun ikke kunne stilles for en rigsret for eksempelvis minksagen.

Benny Frederiksen, Skovlunde

Kære Benny

Når det handler om Rigsretten, er Folketinget anklagemyndighed. Men grundlaget for Folketingets beslutning er typisk en uvildig dommerundersøgelse.

Selve Rigsretten er upolitisk i den forstand, at det er juraen, som tæller – ikke irrelevante partipolitiske synspunkter. I Støjberg-sagen stemte samtlige dommere minus en, både juridisk udpegede og ’civile’, for domfældelse.

Men det er klart, at der kunne være rejst flere rigsretssager gennem de seneste 70 år, hvis ikke et flertal i Folketinget havde forhindret det.

Venlig hilsen Hans

Det er vildt vrøvl

Pernille Vermund omtaler justitsmord i Claus Hjort-sagen. Er det seriøst?

Henrik Krogen, Dragør

Hej Henrik

Jeg synes, snakken om justitsmord er vild. Det er jo hverken regeringen, Folketinget eller Rigsadvokaten, som skal afsige en dom, men domstolene.

Justitsmord handler om at blive dømt uretmæssigt. Det er det modsatte, der er tale om, nemlig at Hjort-sagen skal afgøres ved en domstol, som han jo selv hidtil har ønsket.

Venlig hilsen Hans

