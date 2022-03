Ukraine kalder russisk evakueringsplan for civile umoralsk

Den russiske plan for at evakuere civile fra flere ukrainske byer mandag møder stærk kritik fra Ukraine.

Ifølge Ruslands plan kan civile fra blandt andet Kyiv og Kharkiv blive evakueret, mens en våbenhvile står på.

Der er dog ifølge Ukraine det problem, at borgerne ifølge planen skal evakueres til enten Rusland eller Ruslands allierede Hviderusland.

Det gør planen 'fuldstændig umoralsk'. Det siger en talsmand for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

- Dette er borgere fra Ukraine. De bør have ret til at blive evakueret til ukrainsk territorium, udtaler talsmanden i en skriftlig kommentar.

De personer, der forlader Kyiv, vil ifølge forslaget via korridorer blive transporteret til Ruslands allierede Hviderusland. Alternativt kan de blive fløjet til Rusland.

Civile fra Kharkiv vil blive ført til Rusland. Og korridorerne fra Mariupol og Sumy fører civile til andre ukrainske byer og Rusland. Det viser kort, som det russiske nyhedsbureau Ria har offentliggjort.

En rådgiver for præsidentens stabschef advarer borgere mod at lade sig evakuere til Rusland.

Vicepremierminister i Ukraine Iryna Veresjtjuk fortæller, at Ukraine modtog det russiske forslag mandag morgen.

Hun opfordrer til, at der laves en evakueringsplan, hvor ukrainere kan få lov at tage til byen Lviv i den vestlige del af Ukraine.

Ifølge Rusland er planen for de såkaldte humanitære korridorer sat i værk efter anmodning fra den franske præsident, Emmanuel Macron.

Macron talte søndag med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Men det franske præsidentkontor afviser, at Rusland med planen har efterkommet Macrons ønske.

- Macron har ikke bedt om, at der oprettes korridorer til Rusland. Han bad om, at civilbefolkningen kunne få lov at rejse ud, og at humanitær hjælp må komme ind.

- Dette er endnu en måde for Putin at ændre fortællingen og sige, at det er ukrainerne, som er den aggressive part, og at russerne er de eneste, som tilbyder asyl til alle, hedder det i en udtalelse til den franske tv-kanal BFMTV.