Ukraine opgiver håb om at forsvare sig med F-16-kampfly i år

I Ukraine tror de ikke længere på, at de i år kan begynde at tage amerikanskbyggede F-16-kampfly i brug under krigen.

Det siger Juriy Ihnat, talsperson for det ukrainske luftvåben, til ukrainsk tv.

- Det er allerede åbenlyst, at vi ikke bliver i stand til at forsvare Ukraine med F-16-kampfly i løbet af efteråret og vinteren, siger han.

Ukraine har gentagne gange opfordret allierede i Vesten til at donere F-16-kampfly, som Ukraine kan bruge i krigen mod Rusland.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har sagt, at det vil sende et kraftigt signal til Rusland om, at dets invasion vil ende med et nederlag.

USA's præsident, Joe Biden, sagde i maj god for træningsprogrammer, der skal lære ukrainske piloter at flyve kampflyene.

Træningen indebærer ikke nødvendigvis, at F-16-fly rent faktisk bliver doneret til Ukraine. Der er foreløbig ingen lande, som har forpligtet sig til at sende kampflyene til Ukraine.

- Vi havde store forhåbninger for det her fly, som ville blive en del af vores luftforsvar og hjælpe os med at forsvare os mod Ruslands missiler og droneterrorisme, siger Ihnat.

Han bemærker en positiv udvikling. Han fortæller, at ukrainske piloter og teknikere kan få lov at træne i at bruge kampflyene 'i den nære fremtid'.

Han uddyber ikke tidshorisonten nærmere.

Nato-medlemmerne Holland og Danmark er spidsen for en koalition af 11 lande, som vil træne ukrainske piloter i at bruge de vestlige kampfly.

I juli sagde daværende fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at træning af det ukrainske luftvåben i anvendelsen af F-16-kampfly ville begynde Skrydstrup til august.