Ukraine: Vi kan stadig dyrke 50 til 70 procent af landbrugsjorden

Ukraine bliver kaldt 'Europas kornkammer', men på grund af krigen med Rusland er Ukraines landbrug bogstaveligt talt blevet bombet tilbage.

Ukraines regering skønner dog, at det fortsat er muligt at dyrke 50 til 70 procent af landbrugsjorden i Ukraine.

Det fortalte Ukraines landbrugsminister, Mykola Solskyi, da han torsdag via videolink deltog i et møde med EU's landbrugsministre.

Det oplyser Frankrigs landbrugsminister Julien Denormandie, på et pressemøde efter ministermødet.

- Ukraines regering gør sit bedste for, at der bliver sået, hvor det er muligt. Men Ukraines landbrugsminister udtrykte også ønske om at få hjælp fra EU til Ukraines landmænd, siger Julien Denormandie.

På grund af krigen med Rusland er der mangel på såsæd, brændstof, maskiner og logistisk hjælp til transport og opbevaring af høsten, når den forhåbentlig kommer i hus.

Og den støtte er EU-landene villig til at give, siger Julien Denormandie.

- Alle medlemsstater udtrykte på mødet ønske om at hjælpe Ukraine. Men det er EU-Kommissionen, der vil stå for at koordinere støtten via deres procedure for håndtering af kriser, siger Julien Denormandie.

På mødet diskuterede landbrugsministrene også den svære situation for landmændene i EU.

- Landmændene i EU er ramt af, at priserne på alt fra brændstof, energi, gødning og dyrefoder er steget, siger Julien Denormandie.

Udfordringerne for fødevaresikkerheden og europæisk landbrug har fået EU til at slække på de grønne ambitioner. På et møde i marts blev der åbnet op for, at landmænd kan dyrke braklagt jord i 2022 for at afhjælpe fødevarekrisen.

- Når det gælder 2023 vil vi evaluere situationen og diskutere, om ordningen skal fortsætte, siger Julien Denormandie.

Han åbner dermed for, at dyrkning af braklagt jord måske vil fortsætte noget tid endnu.

På mødet diskuterede landbrugsministrene også muligheden for at bruge statsstøtte til at hjælpe landbruget. Noget som EU-Kommissionen allerede har åbnet op for i lyset af udfordringerne.

- EU-Kommissionen er villig til at acceptere nationale støtteordninger til landbruget, siger Julien Denormandie.

Flere EU-medlemslande ønsker også at sænke importskatten på gødning.

Fra dansk side advarede fødevareminister Rasmus Prehn (S) mod at slække på de grønne ambitioner trods krigen i Ukraine.

- Jeg synes, at der er nogle lande, som har været meget hurtige til at ignorere klimaudfordringen, fordi de nu står over for en anden udfordring, sagde Rasmus Prehn på vej ind til mødet.

Han opfordrer til, at EU-landene i stedet løser udfordringerne kreativt. Holland laver eksempelvis alternativer til gødning, som ellers må importeres fra Rusland.

Og fra dansk side vil man øge brugen af græs og planteprotein for at blive mere uafhængig af dyrefoder fra Ukraine og Rusland. De alternative løsninger kan hjælpe EU til at fastholde de grønne ambitioner i en svær situation, mener Prehn.