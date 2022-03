Ukraines præsident vil have flere sanktioner mod Rusland, siger han i tale i Folketinget.

- Europa må sige nej til russisk olie så hurtigt som muligt, siger Volodymyr Zelenskyj.

Han takker danske virksomheder for at have forladt det russiske marked, men der kan gøres mere, mener han.

- Jeg beder om, at man ikke stander dette. Jeg beder om, at man fortsat fører an med at arbejde for de vigtige beslutninger, der er brug for.